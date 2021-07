Francesco De Carlo in scena all’Arena Milano Est

Dopo aver inaugurato la stagione sotto le stelle del Teatro Martinitt, Francesco De Carlo torna sul palco del nuovo polo multiculturale meneghino

Sembra uno scherzo del destino: a pochi giorni dalla vittoria italiana agli Europei contro l’Inghilterra, sul palco del giovedì all’Arena Milano Est scende in campo proprio Francesco De Carlo, comico e presentatore televisivo noto in particolare per aver presentato su Rai3 “Tutta colpa della Brexit”. Sebbene il monologo in programma, che segna il suo ritorno alle scene dopo lunga assenza, sia tutto nuovo e incentrato su aneddoti e racconti autobiografici, proposti con il suo inconfondibile e tagliente stile, c’è da scommettere che qualche battuta sulla finale di Euro 2020 ci scapperà. Qualcosa del tipo “Volevate uscire dall’Europa? Eccovi serviti” è immaginabile, ma De Carlo saprà stupire, come sempre.

Perfetto nell’interagire con le altre personalità del panorama comico e satirico italiano –da Neri Marcoré a Sabina Guzzanti, dal Trio Medusa a Francesco Lancia (con cui ha inaugurato la stagione estiva dell’Arena Milano Est, trascinando sul palco dal vivo i protagonisti del non-spettacolo in streaming TUTTI A CASA)- è nella stand-up comedy che dà il meglio di sé. Il nuovo one-man-show del “comico romano più internazionale d’Italia” è in calendario, in prima assoluta, giovedì 15 luglio.

LO SPETTACOLO E’ VIETATO AI MINORI DI 16 ANNI.

DA SAPERE

-Inizio spettacoli ore 21.30, costo 20 euro.

-Biglietti online (www.arenamilanoest.it e www.vivaticket.com) o al telefono con carta di credito.

-All’ingresso dell’Arena, postazioni di street food.

-Tutte le attività si svolgono nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza anti-Covid.

-Il programma potrebbe subire variazioni indipendentemente dalla volontà della direzione.

ARENA MILANO EST

Via Pitteri 58, Milano.

Telefono 02/36580010, info@teatromartinitt.it, www.teatromartinitt.it e www.arenamilanoest.it.