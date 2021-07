Cristina Zocchetti dirigerà ViiV Healthcare Italia

Cristina Zocchetti è il nuovo direttore medico e scientifico di ViiV Healthcare per Italia e Olanda: ecco il suo profilo

Laureata in medicina l’Università degli Studi di Pavia con specializzazione in Medicina tropicale e dottorato di ricerca in metodologia della sperimentazione all’Università degli Studi di Brescia, Cristina Zocchetti ha iniziato il suo percorso professionale prima come medico di medicina generale e poi in ambito ospedaliero sviluppando in seguito una ricca esperienza nel settore pharma in diverse aziende quali GSK, Bristol Myers Squibb e Gilead.

“La sua conoscenza del settore HIV/AIDS e il suo ricco bagaglio di competenze – commenta Maurizio Amato, AD di ViiV HC Italia e Olanda – ci aiuteranno a preparare il futuro per continuare a sviluppare soluzioni innovative efficaci per le persone con HIV e rispondere sempre di più e sempre meglio non solo ai loro bisogni irrisolti di natura medica ma anche a quelli legati al miglioramento della qualità della vita”.

“ViiV HC è una realtà consolidata e di successo – afferma Cristina Zocchetti – e sono orgogliosa di entrare a far parte di una squadra di valore. Auspico che il mio percorso possa dare un contributo importante alla crescita dell’azienda e alle persone che vivono con HIV”.