Previsioni meteo 14 luglio 2021: l’estate si prende una pausa

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 14 luglio 2021: tempo instabile sull’Italia con piogge e temporali sulle regioni del Nord e parte del Centro

Dopo un avvio segnato da caldo e afa, la prima metà del mese di Luglio sta vedendo un drastico cambiamento delle condizioni meteo. L’anticiclone nordafricano, già dalla giornata di ieri, è stato scalzato da una goccia fredda che ha portato piogge, temporali e un brusco calo delle temperature al Nord e al Centro. Nella giornata di oggi avremo ancora instabilità sulle regioni settentrionali, con precipitazioni diffuse, e parte di quelle centrali mentre al meridione il clima risulterà ancora asciutto.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS l’estate sembra essersi presa una pausa, dato che anche i prossimi giorni saranno caratterizzati da instabilità. Il maltempo insisterà anche nel corso del prossimo weekend, con le piogge che raggiungeranno anche il Sud Italia, specie nelle giornate di sabato e domenica. Ancora incertezza sulla prossima settimana, con l’alta pressione e le perturbazioni che si contendono la scena.

Intanto per oggi, mercoledì 14 luglio 2021, al Nord Italia forte instabilità al settentrione: al mattino piogge sparse e temporali; variabilità asciutta su Piemonte e Valle d’Aosta. Al pomeriggio piogge e temporali sparsi su tutte le regioni specie sui rilievi, più asciutto sulla pianura padana. Fenomeni in esaurimento in serata con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro al mattino instabile sulla Toscana con piogge e temporali, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio tempo stabile ovunque con cieli sereni poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni

In Toscana tempo instabile al mattino con piogge e temporali sparsi, migliora nel pomeriggio con tempo asciutto e cieli poco nuvolosi. Ampie schiarite in arrivo in serata con prevalenza di cieli sereni.

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia, maggiore nuvolosità sulla Sardegna con piogge sui settori orientali. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con cieli sereni e addensamenti sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni.

In Calabria condizioni di tempo stabile nella giornata con nubi sparse al mattino su gran parte della regione, ampi spazi di sereno nel corso del pomeriggio. Cieli sereni nelle ore serali sulla costa e sulle zone interne.

Temperature minime e massime in diminuzione.

