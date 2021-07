Previsioni meteo 5 luglio 2021: una settimana con il caldo africano

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 5 luglio 2021: bel tempo su tutta l’Italia con l’anticiclone, temperature e afa di nuovo in aumento al Centro-Nord

Il primo weekend del mese di Luglio si è concluso con l’Italia divisa in due sotto il profilo meteo: mentre il Nord è stato interessato da piogge e temporali, al Centro-Sud si sono susseguite giornate tipicamente estive. Nella giornata di oggi un robusto campo di alta pressione di matrice nordafricana inizierà ad allungarsi sulla nostra Penisola, dando il via ad una nuova ondata di calore. Nei prossimi giorni avremo dunque tempo stabile ma valori termici superiori alle medie del periodo, con possibili picchi superiori ai +40°C e città da bollino rosso come rileva l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS questa nuova ondata di caldo avrà una durata relativamente breve, se rapportata a quella di giugno. Il picco si raggiungerà tra mercoledì e giovedì, quando in alcune città delle regioni centro-meridionali si supereranno i +40°C. Da venerdì è attesa invece una rinfrescata al Nord e poi anche al Centro, mentre entro domenica il grande caldo dovrebbe abbandonare anche il Sud.

Intanto per oggi, lunedì 5 luglio 2021, al Nord Italia al mattino nubi sparse al Nord-Est con locali piogge sul Friuli, maggiori spazi di sereno altrove. Al pomeriggio tempo stabile su tutti i settori con nubi sparse sui settori alpini e ampie schiarite altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro al mattino nuvolosità irregolare con nuvole sparse su Toscana, Umbria e Marche ma con tempo asciutto, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio tempo in prevalenza stabile ma con nuvolosità in sviluppo sui settori interni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto ma con nuvolosità in sviluppo sui settori interni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in calo e massime in aumento al Centro-Nord, minime e massime stazionarie sulle regioni meridionali.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.