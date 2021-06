Previsioni meteo 24 giugno 2021: caldo a oltranza sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 24 giugno 2021: l’anticiclone africano non molla la presa sull’Italia, sei città da bollino rosso al Centro e al Sud

Condizioni meteo ancora all’insegna del caldo africano su gran parte dell’Italia, a causa di un robusto anticiclone che soprattutto sulle regioni centro-meridionali non molla la presa. Nella giornata di oggi il quadro sarà invariato rispetto ai giorni scorsi, con possibilità di piogge e temporali pomeridiani al Nord e caldo e afa, al Centro-Sud. Oggi saranno sei le città da bollino rosso: Campobasso, Catania, Palermo, Perugia, Pescara e Rieti. Undici, invece, quelle da bollino arancione secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani sarà una giornata da bollino rosso nelle seguenti città: Bari, Campobasso, Catania, Palermo, Perugia, Reggio Calabria e Rieti. Attesi picchi superiori a +40°C mentre al Nord andrà un po’ meglio grazie a correnti più fresche. Il caldo potrebbe insistere almeno fino alla fine del mese al Sud, mentre al Centro-Nord le temperature saranno inferiori anche se ben oltre le medie stagionali. Da confermare una nuova rimonta dell’anticiclone africano la prossima settimana che potrebbe riportare afa e valori termici elevati anche al settentrione.

Intanto per oggi, giovedì 24 giugno 2021, al Nord Italia al mattino ampi spazi di sereno, con locali piogge sui settori occidentali Alpini. Al pomeriggio attesa instabilità su Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto e Friuli, altrove condizioni meteo invariate. In serata residue piogge sui medesimi settori, con tendenza ad un graduale miglioramento.

Al Centro maltempo al mattino su Lazio e Abruzzo con sporadiche piogge specie sui rilievi, cieli poco nuvolosi altrove. Al pomeriggio cieli ancora irregolarmente nuvolosi, con precipitazioni irrisorie associate. In serata tempo più asciutto con cieli poco nuvolosi; locali spazi di sereno sulla Toscana.

In Toscana tempo in prevalenza stabile nella giornata con ampi spazi di sereno su gran parte della regione, locali addensamenti sui settori meridionali; ampie schiarite nel corso della serata.

Al Sud e sulle Isole tempo uggioso al mattino con cieli irregolarmente nuvolosi e piogge attese su Campania e Sardegna; locali aperture sulla Sicilia. Al pomeriggio nessuna variazione dello stato del cielo, con locali precipitazioni tra Calabria, Basilicata e Puglia. In serata tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

In Calabria tempo prevalentemente stabile nella giornata con nuvolosità irregolare su gran parte della regione, locali piogge al pomeriggio sulla Sila. In serata il tempo si manterrà asciutto su tutti i settori.

Temperature minime stazionarie o in rialzo al centro-sud, in diminuzione al nord; massime in lieve calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.