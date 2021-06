Previsioni meteo 20 giugno 2021: Italia nella morsa del caldo

Le previsioni meteo di oggi, domenica 20 giugno 2021: dieci città da bollino arancione e una da bollino rosso per l’ondata di caldo africano che interessa l’Italia

Caldo e afa in questa domenica caratterizzata da condizioni meteo estive grazie a un robusto anticiclone di matrice nordafricana che abbraccia l’Italia. Nella giornata di oggi è atteso il picco di questa prima vera ondata di calore, con dieci città da bollino arancione e una – Brescia – da bollino rosso come rileva anche il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Le temperature saranno ben oltre i +33-34°C da Nord a Sud con picchi fino a +40°C su Sardegna e Sicilia.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS tra stasera e domani correnti fresche spazzeranno via l’afa dalla regioni del Nord e a seguire anche su parte di quelle del Centro Italia. La prossima settimana vedrà tempo stabile su tutta la Penisola, con temperature nella media sulle regioni centro-settentrionali mentre al Sud il caldo africano non mollerà la presa almeno fino al prossimo weekend.

Intanto per oggi, domenica 20 giugno 2021, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare con piogge tra Piemonte e Valle d’Aosta, asciutto altrove con cieli parzialmente coperti. Al pomeriggio possibili temporali sull’arco Alpino, nuvolosità irregolare sulle zone di pianura con piogge tra Piemonte e Lombardia. In serata ancora precipitazioni sulle regioni del nord-ovest, con cieli velati su Liguria, Emilia Romagna e Triveneto.

Al Centro al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli velati e qualche addensamento sulle regioni tirreniche. Al pomeriggio nubi sparse su tutte le regioni, ma sempre con tempo asciutto. In serata nessuna variazione con velature in transito.

In Toscana nuvolosità irregolare al mattino e al pomeriggio su tutta la regione con tempo asciutto; in serata le condizioni del tempo saranno stabili con qualche nube.

Al Sud e sulle Isole al mattino nuvolosità irregolare sulla Sardegna, sereno sulle altre regioni. Nel pomeriggio ancora tempo asciutto in prevalenza, con possibili deboli piogge sui rilievi della Basilicata. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni meridionali, maggiori addensamenti sulla Sardegna.

In Calabria giornata all’insegna del tempo stabile con ampi spazi di sereno su tutti i settori sia in mattinata sia poi nelle ore pomeridiane; in serata non si attendono variazioni e il tempo rimarrà asciutto.

Temperature minime e massime in aumento, specie al Centro-Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.