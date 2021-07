“I Siciliani” Ninni Bruschetta e Cettina Donato fanno tappa a Milazzo

Lo spettacolo “I siciliani” con Ninni Bruschetta e Cettina Donato andrà in scena il 18 luglio al Milazzo Film Festival: ecco tutte le date

Partito dal Teatro Clitunno di Trevi, già sold out: è il tour della carismatica coppia formata dal noto attore e regista Ninni Bruschetta (Boris, I Cento Passi, Made in Italy) e dalla pluripremiata compositrice, pianista e direttore d’orchestra Cettina Donato.

Una sinergia entusiasmante che nelle passate tournée ha già emozionato il pubblico dei festival e dei teatri italiani all’insegna dell’impegno civile, e raccontando un’altra faccia della Sicilia, quella poetica e letteraria.

A tornare in scena, dopo il grande successo e il tutto esaurito dello scorso anno, è la pièce teatrale “Il mio nome è Caino”, un vero e proprio gioiello teatrale con la regia di Laura Giacobbe, dall’omonimo testo di Claudio Fava che denuncia i crimini di mafia da una prospettiva unica – quella del killer, personaggio che Ninni Bruschetta interpreta con maestria e rara sensibilità dando voce alle sfaccettature umane rappresentate anche dalle musiche originali composte e eseguite al pianoforte da Cettina Donato, presenza sapiente ed elegante che conduce l’animo del protagonista, insieme a quello del pubblico, verso luoghi reconditi dell’anima.

Il tour dei due artisti prosegue con i concerti dedicati al nuovo progetto “I siciliani”, album di poesia e musica che omaggia lo scrittore Antonio Caldarella con 3 preludi per pianoforte e 8 brani composti ed arrangiati da Cettina Donato per un ensemble formato quartetto jazz e quartetto d’archi. Dando voce tra canto e recitazione ad una Sicilia nostalgica e attuale, languida e bruciante, Ninni Bruschetta fonde il suo strumento con le suggestive melodie di Cettina Donato, per riportare le emozioni degli ascoltatori ad uno stato originario, tra reminescenze e estasi.

“I siciliani” andrà in scena il 18 luglio al Milazzo Film Festival, per poi proseguire il 24 con il Festival Jazz di Zafferana Etnea, il 25 al Parco della Tesoreria di Torino, il 27 a Lipari, il 29 a Trevignano Romano, il 3 agosto alla Casa del Jazz di Roma, il 22 agosto a Morgantina, il 3 settembre al festival Lucca Jazz. Insieme ai due artisti, sul palco, Dario Cecchini – sax, Dario Rosciglione – contrabbasso, Mimmo Campanale – batteria, gli archi della BIM Orchestra guidata dal violoncellista Giuseppe Tortora e la cantante e attrice Celeste Gugliandolo.

Prodotto da AlfaMusic, l’album è disponibile in streaming e nei principali digital store al link https://believe.ffm.to/isiciliani.

Attore di teatro, cinema e tv, Ninni Bruschetta ha firmato più di 40 regie teatrali, dirigendo, tra gli altri, Anna Maria Guarnieri, Claudio Gioè, Donatella Finocchiaro, Roberto Citran, David Coco, Edy Angelillo e Angelo Campolo. E’ stato per due volte direttore artistico dell’EAR Teatro di Messina. Tra cinema e televisione ha preso parte a quasi cento titoli, spaziando dalle grandi serie generaliste (Squadra Antimafia, Borsellino, Distretto di Polizia, I bastardi di Pizzofalcone) al cinema d’autore (Luchetti, Giordana, Corsicato, Guzzanti, Pif, Von Trotta, Woody Allen, Paolo Sorrentino) al record di incassi di “Quo Vado?” di G. Nunziante, con Checco Zalone. E’ uno dei protagonisti della serie cult “Boris” e del relativo film di Ciarrapico, Torre e Vendruscolo nonché dell’ultimo capolavoro televisivo di Mattia Torre (La linea verticale). Premio Tony Bertorelli alla carriera nel 2018. Ha pubblicato tre sceneggiature con Sellerio e due saggi critici sul lavoro dell’attore con Bompiani e Fazi.

Pluripremiata pianista, compositrice e direttore d’orchestra, Cettina Donato da anni è annoverata tra i migliori arrangiatori italiani al Jazzit Award. Conduce la sua carriera concertistica prevalentemente tra Europa e Stati Uniti. Docente di jazz in diversi Conservatori italiani, ha ricoperto il ruolo di International President del Women of Jazz del South Florida. Ha diretto diverse orchestre italiane, mentre a Boston ha fondato big band a suo nome con musicisti provenienti dai cinque continenti. Nella sua carriera ha collaborato con importanti solisti del panorama jazz nazionale e internazionale, pubblicando sei album a suo nome.