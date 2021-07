La pubblicità Coop sulla coda dei maiali fa discutere

Social divisi sulla pubblicità Coop dedicata al benessere animale, che paragona le code nel traffico al taglio della coda dei maiali

“Se la coda al casello ti sembra una sofferenza, vuol dire che non sai quello che succede a quella del maiale”. Lo scrive Coop lanciando sui social un nuovo post, nell’ambito di una campagna di comunicazione sul “benessere animale” targata ancora “La Coop sei tu”. Annuncia infatti il gruppo cooperativo: “Grazie alla collaborazione dei nostri allevatori e fornitori, abbiamo detto no al taglio della coda dei suini appena nati della nostra filiera”, dicendo invece sì, appunto, “al benessere degli animali”.

Come spiega la Dire (www.dire.it) fioccano già intanto i commenti al post, tra i quali non mancano ‘osservazioni’ sia sulla macellazione in generale, degli animali e dei suini, sia sulle pratiche adottate negli allevamenti.