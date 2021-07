Gkn: Qualità&Servizi preparera pasti per operai in presidio

Licenziamenti alla Gkn, i lavoratori di Qualità&Servizi prepareranno pasti per gli operai in presidio in maniera totalmente gratuita in segno di solidarietà e vicinanza

I lavoratori di Qualità&Servizi – la società pubblica controllata dai comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa, Calenzano e Carmignano, per i quali eroga il servizio mensa – esprimono la loro vicinanza e solidarietà ai lavoratori di Gkn e metteranno a disposizione gratuitamente il proprio tempo per preparare dei pasti per gli operai in presidio permanente. I pasti saranno preparati nelle strutture aziendali di Qualità&Servizi e i dipendenti dell’azienda che aderiranno all’iniziativa lavoreranno alla loro preparazione in maniera totalmente gratuita. I pasti avranno quindi un prezzo simbolico, che contemplerà soltanto il costo delle materie prime.

“Dobbiamo essere uniti per rafforzare la lotta che stanno facendo i lavoratori della Gkn, perché sono loro stessi parte della nostra comunità e perché domani non debba mai più succedere – afferma la RSU aziendale di Qualità&Servizi -. Tutte noi, tutti noi della Qualità & Servizi Spa vi siamo vicini e vogliamo fare un piccolo gesto concreto di solidarietà assieme alla nostra azienda che opera nel campo della ristorazione collettiva”. – afferma la RSU aziendale di Qualità&Servizi -.

“Ci sentiamo particolarmente vicini ai lavoratori di Gkn, perché questo episodio lede uno dei principi rispetto a cui Qualità&Servizi valuta le risorse umane – afferma Antonio Ciappi, direttore di Qualità&Servizi – Per noi l’occupazione è un caposaldo, licenziare le persone in maniera totalmente slegata alla situazione economico-produttiva dell’azienda è una cosa intollerabile. Molte delle famiglie coinvolte, oltretutto, sono famiglie di bambini che mangiano nelle nostre mense e siamo particolarmente sensibili anche per questo. C’è un legame stretto con questo territorio e quel poco che possiamo fare lo dobbiamo fare”.



“Qualità e Servizi è un’azienda profondamente radicata nel nostro territorio – sottolinea il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi -. Un’eccellenza a livello nazionale non solo per la qualità della sua mensa, ma anche per la dimensione etica che caratterizza il suo modo di lavorare, basato sulla lotta allo spreco e sulla sostenibilità economica, ecologica e sociale. Per questo la decisione di fornire pasti a prezzi popolari grazie al volontariato dei suoi dipendenti è tanto meravigliosa quanto coerente con la sua storia: Qualità e Servizi è parte integrante della nostra comunità, e ha sempre saputo ascoltarne i bisogni per fornire soluzioni giuste a chiunque avesse necessità. In qualità di cittadino prima ancora che di Sindaco, non posso che ringraziarli per questo straordinario gesto e per il loro impegno quotidiano sul nostro territorio”.

“È un gesto bellissimo quello delle lavoratrici e dei lavoratori di Qualità&Servizi, una risposta profonda e solidale davanti ad una ingiustizia intollerabile – afferma il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi -. Siamo grati e orgogliosi della nostra azienda che si pone una volta in più al servizio della nostra comunità, lanciando un segnale forte e inequivocabile in difesa del lavoro e della dignità”.