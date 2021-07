Eurovision 2022 in Italia: 17 città candidate

L’Eurovision Song Contest torna in Italia dopo 31 anni grazie alla vittoria dei Måneskin: sono 17, da Milano a Palazzolo Acreide, le città candidate ad ospitarlo

Roma, Torino, Bologna ma anche Jesolo, Matera e Pesaro. Entra nel vivo la selezione della città che ospiterà l’Eurovision targato Italia nel 2022. Sono 17 le candidate ufficiali che la Rai, insieme all’Ebu (Unione Europea di Radiodiffusione), dovrà valutare entro fine agosto. Una decisione verrà, quindi, presa a breve.

A rispondere all’annuncio per la manifestazione di interesse sono state – tra i capoluoghi di regione – le città di Bologna, Genova, Firenze, Milano, Roma, Torino, Trieste.

Tra i capoluoghi di provincia, spiega la Dire (www.dire.it), figurano Alessandria, Matera, Pesaro, Rimini, Viterbo. Candidati anche i comuni di Acireale (Catania), Jesolo (Venezia), Sanremo (Imperia). Infine, i più piccoli: Bertinoro di Romagna (Forlì – Cesena), poco più di 10mila abitanti, e Palazzolo Acreide (Siracusa), 8.300.

Tutte le città che hanno presentato la candidatura riceveranno un documento più dettagliato con i requisiti necessari per partecipare. L’Eurovision, che torna in Italia dopo 31 anni grazie alla vittoria dei Måneskin, si svolgerà a maggio 2022 come di consueto.