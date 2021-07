L’ultimo concerto di Benji & Fede è anche su LiveNow

L’ultima volta in coppia di Benji & Fede è oggi a Verona. Il concerto dei due ragazzi che hanno vinto 17 dischi di platino e 9 d’oro sarà anche su LiveNow

Cinque album, 5 numeri 1, 17 dischi di platino e 9 d’oro. Quella di Benji & Fede è stata una carriera all’insegna dei successi. Dal 2010 i due ragazzi – al secolo Benjamin Mascolo e Federico Rossi – si sono destreggiati tra hit virali e tormentoni. Da “Moscow Mule” a “Tutto per una ragione”, passando per “Dove e quando” e “Buona fortuna”.

Un percorso scintillante che si è chiuso a febbraio 2020 quando i due hanno annunciato la fine del loro “matrimonio artistico” e l’inizio di due progetti da solista. Proprio l’anno scorso Benji & Fede avevano annunciato un concerto d’addio ai propri fan, poi rimandato per il perdurare dell’emergenza Coronavirus.

Sarà recuperato lunedì 12 luglio. “Tra poche ore si chiuderà un capitolo che avrò per sempre nel cuore – ha scritto sui social Ben- solo chi l’ha vissuta può sapere quello che abbiamo condiviso. L’ultimo concerto all’Arena di Verona sarà il traguardo di un lungo viaggio e una festa per celebrare più di dieci anni di vita e musica insieme. Non vedo l’ora di salire su quel palco e darvi tutto me stesso”.

Il concerto in streaming

Il concerto, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sarà trasmesso anche in streaming su LiveNow. I biglietti sono disponibili sulla piattaforma. L’appuntamento è alle 21. A partire dalle 19.30 lo speciale meet & greet, durante cui gli utenti avranno la possibilità di interagire via chat con i due artisti.