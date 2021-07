Previsioni meteo 12 luglio 2021: ultime ore con il caldo

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 12 luglio 2021: breve ondata di caldo africano agli sgoccioli, da domani arrivano piogge e temporali con un brusco calo termico

Dopo un altro weekend caratterizzato da condizioni meteo tipicamente estive con caldo e afa specie al Sud Italia, il tempo sta per cambiare. Nella giornata di oggi avremo ancora cieli sereni e caldo specie nelle ore centrali, come rileva l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Da domani però l’anticiclone abbandonerà progressivamente lo Stivale, lasciando spazio all’arrivo di una intensa perturbazione che porterà piogge e temporali diffusi.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche il resto di questa settimana sarà caratterizzata infatti da spiccata instabilità e da un brusco calo delle temperature. Il maltempo colpirà dapprima le regioni settentrionali, poi si estenderà anche a quelle centrali e meridionali nei prossimi giorni. I valori termici risulteranno ancora elevati al Sud fino almeno a mercoledì, mentre al Centro-Nord caleranno anche di 10°C.

Intanto per oggi, lunedì 12 luglio 2021, al Nord Italia al mattino cieli poco nuvolosi sulle regioni del Nord-Ovest, pienamente soleggiato altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento, con locali piogge tra Piemonte e Valle d’Aosta; altrove ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata nessuna variazione con ancora locali piogge sulle Alpi centro-occidentali.

Al Centro al mattino cieli in prevalenza sereni su tutti i settori. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli soleggiati su tutte le regioni. In serata vengono rinnovate condizioni di tempo stabile con cieli in prevalenza sereni e qualche addensamento in più sulla Toscana.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli soleggiati, ad eccezione di qualche nube sulla Sardegna. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli in prevalenza sereni e nubi sparse sulla Sardegna. In serata vengono rinnovate condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento su tutta l’Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.