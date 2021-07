Previsioni meteo 4 luglio 2021: torna il caldo africano

Le previsioni meteo di oggi, domenica 4 luglio 2021: ultime ore di caldo gradevole e temporali pomeridiani al Nord. Da domani torna l’anticiclone africano con picchi fino a +40°C

Si avvia alla conclusione il primo fine settimana del mese di Luglio, trascorso con condizioni meteo estive sull’Italia, ad eccezione di qualche disturbo pomeridiano al Nord. La giornata di oggi non farà eccezione, con tempo stabile su tutta la Penisola e possibili precipitazioni nel pomeriggio al settentrione, specie sulle aree orientali. Caldo senza eccessi sul resto dell’Italia, anche se la situazione è destinata a peggiorare nei prossimi giorni, come rileva l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS infatti da domani un nuovo promontorio anticiclonico di matrice nordafricana si allungherà sulla nostra Penisola portando una nuova e intensa ondata di caldo. Si potranno raggiungere localmente, come accaduto nei giorni scorsi, i +40°C e oltre alle temperature elevate dovremo fare i conti anche con l’afa. Per quanto riguarda la durata di questa nuova ondata di calore, che avrà il suo picco tra mercoledì e giovedì, entro domenica prossima potrebbero arrivare correnti fresche con un graduale abbassamento delle temperature.

Intanto per oggi, domenica 4 luglio 2021, al Nord Italia al mattino nuvolosità diffusa con piogge sui rilievi e tempo più asciutto in pianura. Al pomeriggio precipitazioni sparse su tutti i settori con molte nubi associate, più asciutto sulla laguna Veneta. In serata piogge e temporali specie sulle regioni nord-orientali.

Al Centro al mattino cieli poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora tempo asciutto e cieli velati o irregolarmente nuvolosi. In serata tempo stabile con cieli poco nuvolosi, locali piogge tra Umbria e Marche.

In Toscana nubi sparse nel corso della mattinata e poi anche al pomeriggio su tutto il territorio; in serata le condizioni del tempo saranno stabili con cieli generalmente poco nuvolosi e qualche precipitazioni sulle coste settentrionali.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni, con cieli in prevalenza sereni. Al pomeriggio ancora tempo stabile con qualche nube sulle regioni peninsulari, sereno altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria giornata all’insegna del tempo stabile con ampi spazi di sereno su tutti i settori sia in mattinata sia poi nelle ore pomeridiane; in serata non si attendono variazioni e il tempo rimarrà asciutto.

Temperature minime in lieve calo e massime stazionarie o in rialzo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.