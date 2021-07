Mobilità sostenibile: nuova edizione per Urban Award

La mobilità sostenibile è la nuova sfida per il futuro. Parma ha dimostrato di essere all’altezza di questa sfida, vincendo l’edizione 2020 e ospitando la 5^ edizione di Urban Award, Premio per la mobilità sostenibile. Ideato da Ludovica Casellati, direttrice di Viagginbici.com e Luxurybikehotels.com e organizzato con Anci, Urban Award ha l’obiettivo di premiare i Comuni virtuosi e incentivare le amministrazioni a investire nel futuro, sostenendo i progetti legati alla bicicletta e alla mobilità sostenibile.

A credere fortemente in questo progetto prestigiosi partner: Openjobmetis Spa, Intesa Sanpaolo e Bosch eBike Systems.

In occasione della presentazione dell’edizione 2021 sono stati consegnati i premi ai vincitori della scorsa edizione. Il Comune di Parma, primo classificato, ha ricevuto un parco bici composto da circa 30 mezzi, offerto dalle aziende associate ad ANCMA, Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, di Confindustria, partner del premio.

I Comuni vincitori dell’edizione 2021 saranno premiati in occasione della XXXVII Assemblea Nazionale Anci, che si terrà dal 9 all’11 novembre 2021 a Parma.

I numeri del mondo della bicicletta parlano chiaro. Secondo le anticipazioni del Rapporto 2021 dell’Osservatorio sul cicloturismo, realizzato da Isnart, nel 2020 i cicloturisti italiani sono stati 4,7 milioni e hanno generato una spesa di 4,1 miliardi di euro. Un potenziale enorme per le amministrazioni comunali che cercano la strada giusta per far ripartire anche il turismo. “L’obiettivo di Urban Award – ha sottolineato Ludovica Casellati, ideatrice del Premio e direttrice di Viagginbici.com e Luxurybikehotels.com – è quello di incentivare le amministrazioni a investire nel futuro, con piste ciclabili adeguate nelle città che facilitino il bike 2 work e il bike 2 school, che sono le cause maggiori di congestione del traffico nei nostri Comuni. Urban Award ha avuto il merito in questi anni di valorizzare le buone pratiche di tante città come la Bicipolitana, l’incentivo chilometrico per chi va al lavoro in bicicletta, i bike sharing etc, facendo in modo che si innescasse una gara virtuosa a riprodurre questi modelli”.

Il mercato della bicicletta in Italia è in forte crescita. Sempre secondo l’Osservatorio sul cicloturismo di Isnart, che ha elaborato i dati di ANCMA, Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, di Confindustria, nel 2020 sono stati venduti oltre 2 milioni di bici: 1,7 milioni di bici tradizionali (+14% sul 2019) e 280.000 e-bike (+44% su l 2019).

“La bicicletta è destinata a diventare il mezzo di trasporto ideale – ha precisato Casellati -, perché è economica, rispetta l’ambiente, consente di spostarsi velocemente nel traffico cittadino ed è perfetta anche nel tempo libero. Non è più vista come un mezzo di nicchia riservato a un ristretto gruppo di appassionati, ma sta diventando un fenomeno che coinvolge un pubblico sempre più attento e motivato”.

Le citta in bicicletta

L’Italia ha un una rete di piste ciclabili di circa 58.000 chilometri. Un patrimonio cresciuto sensibilmente negli ultimi anni, con Comuni sempre più attenti a investire in mobilità dolce, ma che non è così valorizzato.

Urban Award intende far conoscere le soluzioni che le amministrazioni hanno realizzato o stanno attuando per consentire ai cittadini e perché no anche ai turisti di incrementare l’utilizzo di biciclette e trasporti integrati per i propri spostamenti. Il tutto per favorire la mobilità sostenibile e diminuire l’impatto ambientale generato dai veicoli privati.

Il Premio prenderà in considerazione i progetti appena approvati o in essere dalle amministrazioni pubbliche. Verranno prese in considerazione anche le attività di comunicazione e sensibilizzazione attuate dai Comuni attraverso eventi e iniziative volte a promuovere l’uso della mobilità integrata, come bici e mezzi pubblici oppure incentivazione all’utilizzo della mobilità dolce anche integrata con il trasporto pubblico locale per una riduzione dell’uso dell’auto privata come ha fatto magistralmente il Comune di Parma attraverso una campagna promozionale.

entro il 22 ottobre 2021 all’indirizzo Il regolamento verrà pubblicato nel sito di Anci, dove si troverà anche l’application form da utilizzare per inviare la domanda di partecipazione. La candidatura dovrà essere presentata dal sindaco o da un suo delegatoall’indirizzo urban@viagginbici.com