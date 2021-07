Moda: la maglia Malo ha il “punto corteccia”

Malo presenta il “punto corteccia”: una speciale lavorazione della maglia con effetto tridimensionale che ricorda la corteccia di un albero

Malo, storico marchio fiorentino specializzato in maglieria di cashmere, presenta il “punto corteccia”. Longuette, pantaloni e maglie realizzati con una speciale lavorazione: un gioco di punti maglia – dritti, rovesci, links e maglia inglese -, combinati in forma asimmetrica tra loro, formando un pattern dall’effetto tridimensionale che ricorda, per l’appunto, la corteccia di un albero.

Questo gioco di punti maglia necessita di un lungo e accurato tempo di lavorazione: solo per la realizzazione della maglia a maniche corte sono necessarie più di 2 ore di lavorazione.

Il risultato sono capi leggeri e impalabili, grazie anche all’utilizzo del cotone makò, un elemento prezioso e iconico per Malo. Un materiale naturale di altissima qualità di provenienza egiziana. Le sue caratteristiche sono le fibre extra lunghe, la morbidezza, la lucentezza e una consistenza resistente e delicata.

Maglia maniche corte, in cotone makò con lavorazione “punto corteccia” in bianco e nero;

Pantalone ampio, in cotone makò con lavorazione “punto corteccia” in bianco e nero;

Gonna longuette, in cotone makò con lavorazione “punto corteccia” in bianco.

Shop online: https://it.malo.it/