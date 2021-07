“Vita nuova” è il singolo per l’estate di Paola Sagula

In radio e in digitale “VITA NUOVA”, il singolo per l’estate di PAOLA SAGULA scritto con Damiano Zannetti, Remo Elia, Filippo Scandroglio e Marco Antonio Buffini

“Con il mio nuovo singolo – afferma Paola Sagula – voglio parlare di quanto sia bello amare e di quanta gioia porti nei cuori di chi lo prova, la canzone è nata quasi per gioco, ho pensato insieme agli altri autori all’estate, a quanto mi mancasse la spensieratezza e le parole sono nate di pari passo all’emozione che stavo provando.”

“Vita nuova” è un brano fresco e giovanile, ha un ritmo coinvolgente, tanto da far venir voglia di ballare, e il ritornello incisivo che rimane impresso nella mente facendolo difficilmente dimenticare – dice Remo Elia coautore – il brano parla di una storia tra due ragazzi ambientata in uno scenario tipicamente estivo che, grazie alla melodia, crea una magia capace di coinvolgere tutti gli ascoltatori”.

qui il video: https://youtu.be/qLVppskHHdM

Il brano è accompagnato da un video, realizzato nell’incantevole scenario della riviera Ligure, e vede la giovane artista celebrare l’arrivo dell’estate con la delicatezza e la freschezza che solo un nuovo amore sa regalare.

BIOGRAFIA

Paola Sagula, è nata ad Alzano Lombardo in provincia di Bergamo. Frequenta il quarto anno del liceo di scienze umane. Vive a Curno, un paese alle porte di Bergamo con mamma, papà, il fratello e il suo cane. Da quando aveva 12 anni, studia canto “seriamente”. Ha cominciato frequentando un corso di “Pop Rock” organizzato dal Conservatorio di Bergamo. Purtroppo è durato solo un anno perché non hanno dato seguito alle lezioni così per proseguire gli studi frequenta da tempo una scuola di canto a Milano. Cantare le è sempre piaciuto sin da piccola, infatti imparava le canzoni e sfruttava ogni occasione per farle sentire a familiari e amici. Nel corso della sua vita “artistica” le è capitato di cantare in qualche locale, in piazze e a qualche concorso canoro. Sono state esperienze che l’hanno arricchita e le hanno fatto capire che quello che voleva era fare della sua passione qualcosa con cui poter comunicare con gli altri liberamente. Ha finito di registrare i suoi primi 3 singoli, in Italiano, che usciranno prossimamente, le piacciono molto e si augura che possano piacere anche ai chi li ascolterà.

