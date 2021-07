Con il caldo è boom di ricerche di ventilatori e condizionatori ma aumentano anche gli italiani che pensano a una piscina per trovare refrigerio

L’estate sembrava non arrivare, e invece è arrivata eccome, all’improvviso, obbligando gli italiani a correre ai ripari a causa del forte caldo e temperature eccezionali. Malgrado la tregua apparente, si prospetta un’estata caratterizzata da ondate di calore provenienti dall’Africa, per l’esattezza dal deserto del Sahara, e dall’assenza di piogge, ragione in più per muoversi per tempo e prepararsi, anche quest’anno, ad affrontare le alte temperature per evitare conseguenze importanti sulla salute, e non solo.

È bastato il primo caldo per mobilitare gli italiani alla ricerca di un po’ di fresco: è quanto emerge dallo studio di Tiendeo.it , compagnia leader nei servizi drive-to-store per il settore retail ed esperti in cataloghi digitali. A dimostrarlo sono i dati delle ricerche nei cataloghi della piattaforma in Italia, che registrano un incremento di ricerche di aria condizionata e ventilatori in concomitanza all’avvicinarsi dell’ondata di calore.

Non ci sono dubbi, tra piscine, condizionatori e ventilatori, ognuno trova il modo per difendersi dalle alte temperature, e le conseguenze del gran caldo non tardano a ripercuotersi anche sulle tendenze d’acquisto: raddoppiano le richieste di condizionatori, climatizzatori e ventilatori nell’ultima settimana.

Gli italiani non perdono tempo: con il primo caldo corrono ai ripari

I consumatori davanti all’arrivo improvviso del gran caldo non rimangono a guardare. Nelle ultime due settimane infatti, Tiendeo ha registrato un aumento esponenziale nelle ricerche relative a condizionatori, climatizzatori e ventilatori.

L’arrivo improvviso del grande caldo ha fatto raddoppiare le richieste complessive di offerte per questa tipologia di prodotti, con un dato significativo di +97% nelle ultime due settimane. Gli utenti si dividono tra chi cerca una soluzione più economica e immediata per sopravvivere a questi picchi di calore, come i ventilatori, e chi invece propende per provvedimenti definitivi installando l’aria condizionata in casa.

Vince il ventilatore che triplica le ricerche

Tra ventilatore, climatizzatore e aria condizionata, come elettrodomestici ideali per mitigare il calore in estate, il vincitore assoluto è il ventilatore, con un aumento delle ricerche del 194%, seguito da climatizzatore con un aumento dell’82% e aria condizionata con un aumento del 27%.

Il ventilatore si rivela l’alleato perfetto e indispensabile per chi non ha la possibilità di fare lavori di installazione, almeno nell’immediato. Vi è poi una parte di italiani che non ama l’aria condizionata e preferisce attendere che l’onda di calore passi prendendo altre precauzioni, piuttosto che abituare il corpo a una temperatura artificiale rispetto a quella esterna.

Esplodono le ricerche per le piscine: +40%

Le ricerche di piscine, tra le quali piscine autoportanti e piscine gonfiabili, aumentano del 40% con l’arrivo del primo caldo estivo. Sono sempre di più i consumatori che decidono di attrezzare il proprio giardino o la terrazza in modo da sfruttarla appieno durante la stagione estiva, con il gran caldo, creando zone d’ombra per rilassarsi e cercare un po’ di tregua dal calore. Le piscine, per chi ha lo spazio, sono senza dubbio un plus che permette di sfruttare al meglio gli spazi esteriori.

Sembra evidente che a condizionare le scelte d’acquisto e le priorità degli italiani siano anche i cambiamenti climatici.