ShadowBoy Myzic e Kelvyn Boy pubblicano Better

Dal Ghana all’Italia: ShadowBoy Myzic e Kelvyn Boy online su tutte le piattaforme digitali con il nuovo singolo “Better”

Fuori il nuovo singolo “BETTER” che vede protagonista il rapper SHADOWBOY MYZIC in collaborazione con KELVYN BOY, disponibile su tutti i digital stores, Spotify e Youtube con il video ufficiale.

“BETTER”, rilasciato su MYZIC EMPIRE RECORDS e prodotto da STREETBEATZ, presenta un collegamento tra diretto tra l’Africa e l’Italia. Le sonorità coinvolgenti trasportano l’ascoltatore in un contesto speciale ed unico, caratterizzato dal sound originale Afro made in Ghana (1920). Il rapper intende creare un collegamento tra il vero Afrobeat e il contesto italiano ad oggi molto ricercato per questo genere musicale.

Il brano ha come tematica principale la storia di un amore incerto, un ragazzo della nostra penisola che tenta di riconquistare la sua dolce metà che vive in Ghana. Il testo risalta il sentimento che il soggetto prova per lei, disposto a tutto pur di riaverla e non lasciarla mai più.

“BETTER” è un brano di SHADOWBOY MYZIC con la speciale collaborazione del noto artista Ghanese KELVYN BOY, che conta più di un milione di fans e diverse hit che hanno fatto innamorare svariati paesi dell’Africa. Conosciuto nell’industria Afrobeat come “THE AFROBEAT BAD MAN”, KELVYN BOY ha vinto importanti premi Internazionali.

Il video ufficiale di “BETTER”, disponibile su Youtube, mette in luce la semplicità della cultura Africana e allo stesso tempo ne valorizza i colori, l’abbigliamento caratteristico, i balli di gruppo e di coppia, lo stile di vita e le location d’impatto.

Ed è con questo singolo che SHADOWBOY MYZIC intraprende una nuova pagina del suo progetto con in serbo tante novità per l’Italia e per la sua terra di origine. #afrobeatwelcometoitaly #myzic

SHADOWBOY MYZIC è un rapper e musicista Italo-Ghanese, è conosciuto anche come deejay e ha suonato in tanti club in particolare a Palermo, città in cui vive. Avviene il suo approccio con la musica nel 2012 con l’obiettivo di elevarsi al di sopra di ogni previsione ed educare in merito all’unione e all’amore. Con una forte influenza sulla cultura, si dedica al genere Hip Hop e Trap, ottenendo diversi premi ad esempio come “miglior rapper” durante l’edizione 2014 del Missionary Festival Dei Popoli di Palermo.

