Giulia Salemi testimonial dei costumi SMMR

Giulia Salemi lancia i nuovi modelli di costumi SMMR, disegnati personalmente: la linea disponibile sul sito ufficiale

L’estate più calda passa per Giulia Salemi. La modella ha ampliato la sua linea di costumi SMMR con nuovi modelli esplosivi. Si spazia dai bikini con i lacci in vita, a quelli “psichedelici”, sia interi che due pezzi, fino a quelli in lycra lucida e ai “laminati”. Ovviamente, parola d’ordine sensualità.

I costumi possono essere abbinati con alcuni capi per il mare corredati, da gonne lunghe a camicione fantasia. Tutti i modelli, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono disegnati da Giulia Salemi.