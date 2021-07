Crohn: mirikizumab efficace contro la stanchezza

Malattia di Crohn: secondo i dati dello studio di fase 2 SERENITY, mirikizumab è efficace contro stanchezza e affaticamento dei pazienti

In un’analisi pre-specificata dello studio di fase 2 SERENITY, il mirikizumab ha migliorato l’affaticamento nei pazienti con malattia di Crohn attiva da moderata a grave a 12 settimane, misurata dalla variazione media del punteggio FACIT- relativo alla fatica, rispetto al placebo, con miglioramenti che si sono mantenuti fino a un anno. Questi risultati sono stati presentati virtualmente alla Digestive Disease Week (DDW).

Mirikizumab è in fase di studio per UC e DC (colite ulcerosa e malattia di Crohn), due forme di malattia infiammatoria intestinale che possono causare sintomi gravi e debilitanti e interruzioni nella vita quotidiana.

“Nuovi dati al DDW mostrano che la fatica è più di un sintomo nella colite ulcerosa e nella malattia di Crohn, due malattie croniche infiammatorie intestinali che possono essere difficili da trattare. Può anche essere un importante fattore predittivo della gravità della malattia di una persona e del potenziale impatto che ha sulla qualità della loro vita”, ha affermato Miguel Regueiro, presidente del dipartimento di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione presso la Cleveland Clinic e autore principale di queste analisi.

“I dati dello studio di fase 2 mostrano che il mirikizumab può aiutare a migliorare l’affaticamento nei pazienti con malattia di Crohn da moderatamente a gravemente attiva, rafforzando l’importanza di ulteriori studi su mirikizumab come potenziale trattamento per coloro che convivono con questa malattia”.

Mirikizumab ha dimostrato miglioramenti nella fatica

Nello studio SERENITY, i pazienti trattati con mirikizumab hanno visto miglioramenti della fatica durante il periodo di induzione di 12 settimane, misurato dalla variazione media dei punteggi FACIT-Fatigue dal basale rispetto al placebo (mirikizumab 200 mg: 10,81±1,73, p<0,001; 600 mg : 9,09±1,72, p=0,004; 1000 mg 9,62±1,22, p<0,001; placebo: 2,90±1,21).

La scala FACIT-Fatigue è un questionario convalidato di 13 elementi che valuta l’impatto della fatica sulle attività quotidiane in pazienti con malattie croniche.

Alla fine del periodo di induzione di 12 settimane, i pazienti trattati con mirikizumab che hanno ottenuto un miglioramento pari o superiore a 1 punto nel punteggio endoscopico semplice per la malattia di Crohn (SES-CD) sono stati ri-randomizzati 1:1 per continuare a ricevere lo stesso, una volta al mese il trattamento EV o mirikizumab 300 mg una volta al mese, somministrato per via sottocutanea, fino a 52 settimane.

I pazienti che hanno ricevuto mirikizumab e non hanno avuto miglioramento SES-CD a 12 settimane e quelli che hanno ricevuto placebo durante l’induzione hanno ricevuto mirikizumab 1000 mg una volta al mese, somministrato per via endovenosa, fino a un anno.

A un anno, sono stati evidenziati miglioramenti nella fatica nei pazienti trattati con mirikizumab.

Oltre a questi dati, sempre alla DDW sono stati discussi anche i risultati già noti su efficacia e sicurezza di mirikizumab per 52 settimane.

In questo studio, i risultati di sicurezza erano coerenti con quelli di mirikizumab nella UC e con la classe.

La fatica tra i pazienti con UC o CD è associata a livelli più elevati di attività della malattia, ridotta produttività lavorativa e ridotto benessere

In un’analisi dei dati reali dello studio “Study of a Prospective Adult Research Cohort with Inflammatory Bowel Disease (SPARC IBD)”, oltre il 40% dei pazienti con UC (n=181) e quasi la metà dei pazienti affetti da CD (47,7%, n=431) ha riferito di vivere con forte affaticamento, come misurato da coloro che hanno indicato se avevano sperimentato la fatica nell’ultima settimana.

I pazienti con UC che hanno riportato affaticamento (n=184) avevano anche livelli più elevati di attività della malattia (2,1 [1,86] vs 0,7 [1,21], p<0,01), hanno perso più giorni di lavoro o di scuola (6,1 giorni [33,21] vs. 0,2 giorni [1,32], p=0,05) e hanno riportato un benessere generale ridotto (coloro che hanno classificato il benessere generale come “da scarso a terribile” o “leggermente al di sotto della pari”: 111 [61,6%] vs. 52 [20% ], p<0,01) rispetto ai pazienti con UC che non hanno riportato affaticamento (n=265). Non sono state osservate differenze statisticamente significative nella durata della malattia (11,6 anni [10,27] vs 11,6 anni [9,94], p=0,99).

I pazienti con CD che hanno riportato affaticamento (n=431) hanno avuto una durata della malattia più lunga (15,4 anni [11,13] contro 13,8 anni [9.64], p=0,03), livelli più elevati di attività della malattia (157,7 [97,57] contro 83,8 [55,26] , p<0,01), hanno perso più giorni di lavoro o di scuola (6,1 giorni [26,69] vs 0,4 giorni [2,11], p<0,01) e hanno riportato un benessere generale ridotto (coloro che hanno classificato il benessere generale come “scarso a terribile” o “leggermente sotto il pari”: 271 [62,9%] vs. 97 [20,6%], p<0,01) rispetto a quelli con CD che non hanno riportato affaticamento (n=472).

Alla DDW sono stati presentati anche i risultati di due analisi di un sondaggio trasversale, che ha valutato l’onere della fatica e dell’urgenza rettale, rispettivamente, tra 1.057 pazienti con UC e 1.228 pazienti con CD.