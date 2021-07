Too Hot To Handle: Netflix annuncia anche la stagione 3

Il piccante reality Too Hot Too Handle di Netflix avrà anche una terza stagione: la location scelta è l’arcipelago di Turks e Caicos

Dopo il successo della prima stagione, Too Hot to Handle è diventato lo show di punta di Netflix. Il piccante reality ha debuttato lo scorso anno sulla piattaforma, riscuotendo un successo incredibile quanto inatteso. Non sorprende che Netflix abbia deciso fin da subito di rinnovarlo per altre due stagioni. La seconda è stata rilasciata a fine giugno, e anche in questo caso è stato registrato il boom di ascolti. Basti pensare che fin dalla sua uscita è al primo posto delle serie più viste sulla piattaforma. E per quanto riguarda la terza stagione?

Too Hot To Handle 3

La terza stagione sembra essere già stata registrata insieme alla seconda. A differenza dei primi episodi girati in Messico, la location scelta per la seconda e terza stagione è l’arcipelago di Turks e Caicos. La selezione del cast è avvenuta anche in questo caso con un inganno: i concorrenti pensavano di partecipare al reality “Parties In Paradise“.

Quando uscirà la terza stagione?

Ovviamente, è ancora presto per una data ufficiale. Tuttavia, con molta probabilità nei primi mesi del 2022, ma se Netflix ci vuole fare un regalo di Natale è sempre ben accetto!

I vincitori

Nel frattempo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è possibile rifarsi un binge watching delle prime due stagioni, entrambe disponibili su Netflix. La prima stagione è stata vinta da tutto il cast “sopravvissuto all’avventura”, 10 concorrenti che si sono divisi un bottino di circa 70mila euro. Per la seconda le regole sono cambiate: sono stati i concorrenti a decidere un solo vincitore tra 3 protagonisti scelti da Lana. Il vincitore assoluto è stato Marvin.