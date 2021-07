Steward scambia Bonucci per invasore di campo: il video è virale

Europei: al termine di Italia-Spagna Bonucci va a festeggiare sotto la curva dei tifosi italiani e viene scambiato per un invasore da una steward

Il match Italia-Spagna non ha regalato solo una grande gioia ai tifosi italiani e alla squadra di Mancini. Nell’euforia del momento, Leonardo Bonucci ha fatto sorridere il pubblico con un episodio che è ormai diventato virale.

Il calciatore è stato scambiato per un invasore di campo da una delle steward di Wembley dove si è giocata la partita.

Il difensore della Juventus non ha trattenuto la felicità ed è corso verso i suoi sostenitori in curva. Un modo per ringraziarli per il sostegno dimostrato durante tutta la gara. Peccato che una degli addetti alla sicurezza non lo abbia riconosciuto: è così che la donna abbia preso per il braccio cercando di riportarlo tra la folla. L’espressione di Bonucci, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), dice tutto.

Ecco il video ↓