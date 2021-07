Simona Santin online con il nuovo singolo

“Contro il tempo” è il nuovo singolo di Simona Santin: il brano è disponibile sulle piattaforme digitali, online anche il videoclip

CONTRO IL TEMPO CONTRO IL VENTO nasce con un testo autobiografico che si rispecchia nella copertina dove la debolezza viene contrapposta alla forza nei confronti di una violenza.

L’amore che, fino alla fine, sapientemente annulla il dolore fino a soccombere ad esso e viene imprigionato fino ad esplodere in questo remix di Giovanni La Tosa, professionista del genere dance, con effetti che esaltano la tensione e lo stato emotivo e con stacchi decisamente reggaeton che scandiscono il tempo fino a farsi trasportare dal vento della rinascita.

Simona Santin nasce artisticamente nel 2018 dove, in collaborazione con artisti del panorama brasiliano, rilascia i primi inediti fino ad arrivare a lavori indipendenti maturati progressivamente dopo studi ed esperienze live, tra cui la coraggiosa performance alla Corrida di Carlo Conti su Rai 1 e la piacevole conduzione, da tre anni, su Radio Vigevano di “Caribe&Brasil…e non solo!” che la spinge verso poliritmie etniche originali ed interviste pregne di professionalità da cui trarre spunti di riflessione per la propria carriera artistica.

L’età non giovanissima regala esperienze di vita che diventano “musa ispiratrice” della maggior parte degli inediti prodotti e la musica, carica di percussioni e suoni pop latin, il filo conduttore che unisce i puntini e ridisegna storie nuove cariche di positività e rinascita.