Nuovo disco per Danielle Di Majo e Manuela Pasqui

Fuori il nuovo disco dei B.I.T, duo composto da Danielle Di Majo al sax e Manuela Pasqui al piano, intitolato “Come Again” (Filibusta Records)

Esce l’album del B.I.T. – Danielle Di Majo e Manuela Pasqui, “Come Again”, per Filibusta Records (distr. digitale Believe Music, distr. fisica Goodfellas).

“Nato nel pieno della pandemia questo album ha per noi un significato speciale: il desiderio di ricominciare a essere insieme, di resistere, di comunicare e di farlo attraverso la musica.”

Molti dei brani del disco provengono dalla tradizione classica; sono arrangiamenti di Manuela Pasqui che da sempre attinge al repertorio del passato fondendolo con il linguaggio dell’improvvisazione. Sulla base di queste esperienze di rivisitazione il duo ha iniziato a lavorare anche su composizioni originali, due delle quali sono incluse in questo disco (“Cagnaccio” e “Della mancanza e dell’amore”). L’incontro con Danielle Di Majo ha dato vita a una sinergia unica; il fraseggio di ispirazione shorteriana e la propulsione del suono del sax hanno profuso energia e dinamismo al duo, sempre alla ricerca di lirismo, di senso.

E’ tutto un dialogo fra cuori e non a caso i brani presenti sono temi d’amore. Amore corrisposto o no, ma sempre amore salvifico, che dà un senso, che cura dalla ferita del vivere.

Come Again è una speranza, un augurio, una direzione.

B.I.T. – Danielle Di Majo e Manuela Pasqui – line up:

Danielle Di Majo – alto & soprano saxes

Manuela Pasqui – piano

Spotify

https://open.spotify.com/album/1yVjkDcGdXxeVUX0K1XAyB?si=e2310d45cee14841

Brani – Tracklist:

Amour me fait commencer une chanson (Thibaut) / Come Again (Dowland) / Lasciatemi morire (Monteverdi) / Bunessan (tradizionale) / Cagnaccio (Di Majo) / Gute nacht (Schubert) / Canone (Pachebel) / Sì dolce è il tormento (Monteverdi) / Della mancanza e dell’amore (Pasqui)