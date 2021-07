Matteo Vercelloni pubblica “Sguardi sul design contemporaneo”

“Sguardi sul design contemporaneo. Interviste di Matteo Vercelloni” è una riflessione condotta con dodici tra i più influenti designer del panorama internazionale, di diverse generazioni e Paesi, sul senso del design, degli spazi, degli oggetti e sul loro valore funzionale e simbolico anche alla luce della pandemia da Covid-19, che ha agito come acceleratore di tendenze profonde già latenti nell’ambito della progettazione contemporanea. Nel corso delle interviste vengono affrontati temi di pungente attualità come la smaterializzazione degli oggetti, la progettazione digitale e il nuovo rapporto con gli spazi dell’abitare. Ne emerge un senso del design come progetto umanistico, nel quadro di una disciplina fluida, inclusiva e sinergica, capace di attivare incroci e contaminazioni virtuose sia dal punto di vista tecnico sia da quello produttivo-imprenditoriale. A discuterne con l’autore Matteo Vercelloni, grandi nomi come Philippe Starck, Ron Arad, Michele De Lucchi, Stefano Giovannoni, Patricia Urquiola, Ross Lovegrove e Antonio Citterio.

"Sguardi sul design contemporaneo" A cura di Matteo Vercelloni, architetto e progettista, è docente di Storia del Design al Polidesign (Politecnico, Design di Milano), insegna inoltre alla NABA, all'ISAD, allo IED e all'Accademia delle Arti di Brera a Milano. Collabora regolarmente con alcune delle principali riviste di architettura e design come "Abitare", "Domus", "D-Donna", "Casabella"; dal 2000 è consulente editoriale della rivista "INTERNI". È autore di numerose pubblicazioni sul design, tra cui Breve Storia del Design Italiano (2008) e, per 24 ORE Cultura, le monografie su Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Piero Lissoni nella serie "Maestri del Design" (2011).