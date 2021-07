Marcello Pieri torna con Se fai l’amore come cammini

Per celebrare i 30 anni dalla prima pubblicazione, torna in radio e in digitale “SE FAI L’AMORE COME CAMMINI (vengo a piedi con te), di Marcello Pieri

Per celebrare i 30 anni dalla prima pubblicazione, torna in radio e in digitale “SE FAI L’AMORE COME CAMMINI (vengo a piedi con te), la versione 2021 del successo di MARCELLO PIERI, registrato e mixato a Forlì da David Sabiu al Savana Studio e al “Crinale” da Ivano Giovedì. Hanno suonato: alla batteria Gianluca Nanni, alle percussioni Piero Perelli, al basso Massimo Sutera, e Roberto Villa, al pianoforte Hammond e tastiere Nicola Peruch, alle chitarre Don Antonio (Grammo), Luca Giovacchini, Riccardo Bondi, Enrico Dragoni, all’armonica cromatica, Alberto Borsari, all’armonica blues Gioele Asioli, registrata alle isole Azzorre, masterizzato da Giovanni Versari.

“Il desiderio di riarrangiare e produrre da me questa nuova versione di “Se fai l’amore come cammini” dopo 30 anni – afferma Marcello Pieri – nasce dalla voglia di risuonare con tutti strumenti veri ,questa canzone blues, che era stata registrata nel 1991 con batteria e basso elettronici e nonostante quello, ebbe davvero tanta fortuna. La gente decretò un grande successo per questa canzone che ancora oggi, ogni tanto le radio trasmettono, e che suonata dal vivo ha sempre un fortissimo impatto sul pubblico che ancora canta il ritornello a squarciagola. Gino e Michele la pubblicarono fra le mille frasi del secolo nel loro Best Sellers ‘Anche le formiche nel loro piccolo s’incazzano’. Come non esser d’accordo? E poi sentendo di avere ancora tante cose da dire nell’ambito musicale, questa canzone è un po’ un nuovo inizio, come un apripista per brani inediti che presto usciranno.”

qui il video: https://youtu.be/TFH6VYhAfRA

Il brano è accompagnato dal video per la regia di Alberto Comandini (Adal) che racconta: “il video è interamente incentrato su semplici “effetti speciali”, dopo 30 anni dall’uscita dell’originale, partendo dal ritornello, ho immaginato una rivisitazione ironica del brano e quindi un video che mostrasse in modo trasversale varie generazioni di persone camminare (e quindi fare l’amore) in luoghi insoliti e a volte surreali. Con Marcello ci siamo trovati molto bene e in sintonia sul messaggio da trasmettere, creando insieme un video che si ha voglia di rivedere più volte. La copertina del singolo è di Fabrizio Emigli.

Marcello Pieri nato nel 1965 a Cesena da una famiglia di agricoltori, fin da piccolo ha inseguito e nutrito la passione per la musica che lo ha portato a incidere, tra il 1991 e il 1997, 4 album di inediti, uno tra questi contiene la hit “Se fai l’amore come cammini”. Nel 1993 partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Femmina”. Come autore, collabora alla scrittura di numerose canzoni, tra gli altri, di Gianna Nannini e Karima. Nel 1997 partecipa alla tournée italiana di Bob Dylan e in seguito decide di prendersi una pausa e di allontanarsi dal circuito musicale, senza però smettere di scrivere canzoni. Alcuni artisti, come ad esempio Vasco Rossi, hanno sostenuto quanto Pieri sia uno dei più geniali autori di canzoni e al tempo stesso uno dei più incompresi del panorama italiano. Nel 2018 pubblica dopo molti anni il singolo “Se cerchi un eroe… non sono io”. Oggi continua a coltivare la sua terra senza smettere di seguire la passione per la musica scrivendo per sé e per altri artisti. Alla domanda il prossimo impegno risponde: il prossimo impegno imminente è seminare l’orto!!! Il 21 aprile 2020 pubblica il singolo “Sino a quando non ti rivedrò” scritto a quattro mani con Riccardo Bondi e mixato da David Sabiu al Savana Studio di Forlì e il 30 ottobre “IN PUNTA DI PIEDI”, brano scritto nel 1997 per Marco Pantani.

