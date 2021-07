LØVE pubblica la canzone “Ripenserai”

“Ripenserai” è il nuovo singolo di LØVE, nome d’arte del cantautore romano Daniele Capone: il brano è disponibile online

In rotazione radiofonica “Ripenserai”, il nuovo singolo del cantautore romano Daniele Capone in arte Løve, già sulle piattaforme digitali. Ripenserai rappresenta una svolta per quanto riguarda le sonorità ed il mood a cui ci aveva abituato l’artista, stavolta in una veste più estiva e spensierata e in chiave pop. Notevoli anche le influenze del mondo urban e rap riconoscibili ancora una volta, come nella maggior parte dei suoi brani.

Spiega l’artista a proposito del suo nuovo singolo: «Ripenserai è una dimostrazione di leggerezza, tendiamo a vivere in modo più leggero e spensierato d’estate ma alla fine sono proprio quei momenti dei quali ci teniamo più ricordi ed ai quali ripensiamo con più nostalgia una volta che sono finiti».

Il videoclip ufficiale del brano è diretto da Danila Cesile e racconta una storia d’amore estiva tra due ragazzi, interpretati dallo stesso Daniele Capone (Løve) e da Jessica Fiammetta, la quale si reca in una sala da cinema per vedere un film, ma invece di questo, si ritroverà proiettate sullo schermo le immagini delle vicende estive vissute dai due ragazzi. La storia è raccontata attraverso gli occhi e la malinconia della ragazza, con l’utilizzo di sequenze amatoriali e Instagram Stories, alternate agli scorci paesaggistici caratteristici del litorale romano. Rimarrà per Jessica il dubbio di non essere mai stata sola durante la proiezione di quelle immagini.

Link al videoclip ufficiale: https://youtu.be/V304vXDffrA

Biografia

Daniele Capone, in arte Løve nasce e cresce a Roma nel quartiere Eur/Montagnola. Musicalmente si forma suonando il pianoforte, prendendo lezioni private dai suoi 8 ai 16 anni, età nella quale decide di sfruttare le sue competenze per iniziare a scrivere e comporre i suoi primi pezzi. È allora che comincia a studiare canto, all’età di circa 17 anni, continuando fino ad oggi, di fatti tutt’ora studia canto alla scuola popolare di musica di Donna Olimpia a Roma ed alla Accademia Spettacolo Italia. A 19 anni decide di iniziare a concretizzare i suoi primi brani, facendosi arrangiare e produrre le sue composizioni e pubblicandole con l’etichetta indipendente Millenari Records, ad oggi sono già diversi i suoi singoli usciti sulle varie piattaforme digitali. Per pagarsi la musica, Daniele, lavora part time in alcuni locali, tra pizzerie e ristoranti, e allo stesso tempo non ha mai abbandonato gli studi, conseguendo di recente la laurea triennale in Psicologia alla Sapienza di Roma. Daniele è diplomato al liceo scientifico, ed ha sempre praticato sport, in particolare tennis, anche a livello agonistico per molti anni. Di tutti i suoi pezzi egli è unico autore, afferma infatti di vivere la musica a 360° e tra la scrittura, la composizione, le giornate passate in studio di registrazione, l’arrangiamento dei suoi pezzi e il diletto nel suonare la chitarra o semplicemente sedersi al piano lasciar andare le mani sopra esso, gli piace mettere del suo in tutte le fasi che portano alla concretizzazione dei suoi brani e progetti musicali. Ha dichiarato più volte che la musica è il mezzo di libera espressione e comunicazione più introspettivo e personale che esiste, ed è per questo che ne è profondamente innamorato, con la musica sente di poter sempre esprimere il suo pensiero, i suoi punti di vista e quello che realmente sente senza dover mai rendere conto a nessuno, lasciando parlare lei, la musica, al suo posto, e mostrandosi così com’è. “Mi piace dire che la musica si vive, anziché semplicemente ascoltarla o farla”.

Facebook: https://www.facebook.com/loveofficialrs

Instagram: http://instagram.com/loveofficial_rs