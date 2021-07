Adolescenti è il nuovo brano di Rebecca

Adolescenti è il nuovo atteso singolo di Rebecca, disponibile sulle piattaforme streaming: è pubblicato da Goodfellas e distribuito da Believe

È notte, Rebecca è sola in una camera d’albergo e il ragazzo di cui è innamorata non risponde ai suoi messaggi. Nasce così “Adolescenti”, il suo nuovo atteso singolo pubblicato da Goodfellas e distribuito da Believe. Il brano, prodotto da Francesco Loi, è un’intensa ballad indie-pop, uno sfogo di cuore per un atteggiamento difficile da comprendere articolato come lettera aperta, sentita e sincera.

Link a “Adolescenti” su Spotify: https://spoti.fi/3wBl4Ru

REBECCA | BIOGRAFIA Classe 2004, Rebecca – al secolo Rebecca Antonaci – è un’attrice, una ballerina e una cantautrice. Studia doppiaggio, musical, recitazione teatrale e cinematografica, canto e danza dall’età di 6 anni. Dopo aver preso parte a molti corsi di musical, cinematografia e doppiaggio, ha seguito uno stage all’American Musical Theatre Academy di Londra e ha intrapreso un importante percorso di studio con Serena Caporale, per quanto riguarda il canto, e Terry Paternoster, per la recitazione. Nel 2016 ha recitato nel thriller “Il lato oscuro” di Vincenzo Alfieri (selezione ai Nastri d’Argento e al Giffoni Film Festival), al fianco di Massimo Poggio, Gianmarco Tognazzi, Luigi Diberti, Micaela Andreozzi e Guido Quaglione. Nel 2017 ha interpretato Fragile nel musical “Fragile – Maneggiare con il cuore”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità, e ha preso parte a una puntata di “Non dirlo al mio capo 2”, in onda in prima serata su Rai 1. Rebecca è tra i protagonisti del nuovo spot della Barilla e tornerà in televisione in autunno in prima serata nella serie tv “Luce dei tuoi occhi” regia di Fabrizio Costa (produzione Banijai Italia per Mediaset) e nel 2022 su Rai uno con la serie tv “Lea e i bambini degli altri”, regia di Isabella Leoni. Rebecca ha esordito come cantautrice a settembre 2020 con i singoli “Sui tetti di Roma” e “Nella ruggine” nel 2021, entrati fin da subito nella playlist “Scuola Indie” di Spotify e in rotazione a Radio2 Indie. “Nella ruggine” è stato trasmesso da Rai Radio Tutta Italiana e da Radio1 Disco Sveglia. La musica è da sempre la sua grande passione, che coltiva con costanza tra il liceo musicale, dove studia pianoforte e sax, e il set.