Il documentario “Per Lucio” nei cinema The Space

“Per Lucio” da oggi e fino al 7 luglio nei The Space Cinema: in tutte le sale del circuito sarà proiettato il viaggio biografico del cantautore bolognese, Lucio Dalla

Presentato alla 71a edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, “Per Lucio”, documentario dedicato a Lucio Dalla, arriva nei The Space Cinema per tre giorni: 5, 6 e 7 luglio.

Un viaggio visivo e sonoro attraverso le testimonianze del fidato manager Umberto Righi (detto Tobia) e dell’amico d’infanzia Stefano Bonaga. In questo docu-film, il regista Pietro Marcello non si limita ad assemblare dichiarazioni e interviste ma riporta alla luce le numerose vite dell’eclettico e originale cantautore bolognese, cercando di far conoscere da vicino uno degli artisti più amati e apprezzati in Italia.

Dal faticoso esordio al successo, fino alla fortunata collaborazione con il poeta Roberto Roversi, il film unisce biografia e storia, realtà e immaginario, dando vita a un’opera che attinge da un’ampia quantità di materiale documentaristico, oltre che dalle dichiarazioni dello stesso Dalla. Tra le liriche e le musiche, viene dipinto lo scenario che vive l’Italia nel pieno boom economico tra i tragici eventi della fine degli anni ’70.

