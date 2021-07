Il Codacons assegna il premio Amico del consumatore

Il Codacons consegna domani il Premio Amico del consumatore 2020/2021 ad aziende e soggetti che si sono distinti per la difesa dei cittadini e la tutela della collettività

Martedì 6 luglio si terrà all’Auditorium di Roma l’evento “ Amico del consumatore 2020/2021 ”, premio – giunto alla sua 18° edizione – che ogni anno il Codacons assegna ad aziende e soggetti che si sono distinti per la difesa dei cittadini e la tutela della collettività.

Quest’anno il riconoscimento andrà ad imprese, enti pubblici, strutture e singoli cittadini che durante la pandemia si sono impegnati in modo diretto per aiutare e sostenere il nostro paese, attraverso gesti o decisioni che hanno contribuito alla lotta al Covid.

Tra i premiati figurano quest’anno importanti società come Ferrovie dello Stato, Enel, Intesa SanPaolo, Uliveto-Rocchetta, Telepass, per aver adottato misure tese a garantire la salute dei cittadini e sostenere la battaglia contro il Covid, e per le donazioni in favore delle strutture sanitarie del nostro paese. Ci sono poi gli ospedali Sant’Andrea, Spallanzani, Umberto I e Gemelli per l’immenso lavoro svolto allo scopo di salvare vite umane, e singoli imprenditori come Roberto Battaglia e Davide Erba che hanno elargito donazioni in favore della sanità pubblica.

Non solo Covid però. Il Codacons, nel corso dell’evento, premierà anche chi si è distinto a tutela dell’ambiente (come Aeroporti di Roma che ha ridotto l’emissione di carbonio nei due scali di Fiumicino e Ciampino), politici che hanno denunciato le malefatte delle istituzioni pubbliche (come la consigliera regionale del Lazio, Chiara Colosimo); cittadini impegnati nella difesa di bambini e minori (come Don Fortunato e Don Andrea) o personalità che, nonostante l’emergenza sanitaria, hanno permesso la realizzazione di importanti iniziative culturali (come Alberto Barbera, Direttore della Mostra del Cinema di Venezia).