I monopattini LINK nei comuni di Giulianova e Silvi

I monopattini LINK arrivano nei comuni di Giulianova e Silvi: la compagnia al lavoro per assicurare il servizio lungo tutta la costa abruzzese

Il monopattino più avanzato della categoria ha attivato il suo servizio a Giulianova – dove la flotta sarà gestita dalla compagnia locale Dedo Energia Srl – e Silvi, in provincia di Teramo. Dopo Roma, Aprilia, Palermo, Torino e Ostia, LINK – azienda di monopattini elettrici in sharing progettato da Superpedestrian la tech company leader nella micromobilità nata al MIT di Boston – sbarca sulla costa teramana, ma è solo il punto di partenza del progetto di espansione che vedrà coinvolti tutti i principali comuni della costa. Tutti i veicoli LINK sono dotati del manubrio e della pedana più larghi del settore per garantire maggiore stabilità, un sistema triplo di frenata con freno motore elettrico a supporto degli altri due a tamburo, sensori di rilevazione per il funzionamento delle luci e ammortizzatore frontale. Sempre integrato al monopattino, il sistema VIS (Vehicle Intelligent Safety), in grado di eseguire oltre 1.000 controlli al secondo sullo stato di salute del veicolo durante la corsa, monitorando e mettendo a punto le prestazioni in tempo reale. L’evento di presentazione del servizio si è svolto oggi presso le sale consiliari dei due comuni e successivamente si è tenuta anche una dimostrazione pratica in strada. Per poter utilizzare il veicolo, basta scaricare l’app LINK, disponibile per iOS e Android. Il costo della corsa è di 0.50 centesimi allo sblocco e 0.14 centesimi al minuto.

“Oggi LINK diventa primo operatore di monopattini elettrici in sharing a Giulianova e Silvi, che rappresentano i punti di partenza del progetto di espansione del nostro servizio lungo tutta la costa teramana” – ha dichiarato Maurizio Pompili, Operation Manager LINK Italia. “Siamo orgogliosi di poter dare il nostro supporto per facilitare gli spostamenti in due località a forte vocazione turistica, che si apprestano ad affrontare la stagione estiva dopo un anno così difficile. Stiamo lavorando in sinergia con tutti gli altri comuni della costa per garantire un’area di accesso e utilizzo dei monopattini sempre più ampia, in un’ottica di continuità territoriale”.

“Parte anche a Giulianova, come già accaduto in molte importanti realtà italiane ed europee, il servizio di monopattini in sharing – ha dichiarato il sindaco di Giulianova Jwan Costantini – che verranno messi a disposizione di cittadini e turisti nei punti strategici della nostra città. Un servizio smart, sicuro e pratico, con una tecnologia tra le più avanzate del settore”.

“Un’iniziativa innovativa ed eco-sostenibile, che prevede la facilitazione dello spostamento all’interno della città per una migliore fruibilità turistica – ha aggiunto l’assessore al Turismo Marco Di Carlo – che quest’anno abbiamo voluto sviluppare in più possibilità di scelta, con l’intento di collegare i centri turistici con tutti i punti della città. Si potranno quindi scegliere svariati mezzi, attraverso i quali scoprire le ricchezze cittadine: dal trenino turistico al bus panoramico “Giulia Express”, fino alla dotazione di monopattini elettrici, le cui stazioni verranno ben distribuite in città al fine disincentivare l’utilizzo delle auto e facilitare ogni tipo di spostamento”.

“Silvi si dota quest’anno di un ulteriore servizio rivolto alla mobilità sostenibile, un bel passo avanti soprattutto per i più giovani che con questo servizio di sharing potranno utilizzare monopattini elettrici nell’intero territorio cittadino. Un servizio all’avanguardia da mettere a disposizione della cittadinanza e dei tanti turisti presenti” ha concluso Andrea Scardella, Sindaco di Silvi.

“Nell’idea di integrazione della mobilità urbana sostenibile si inserisce anche il monopattino. Preso singolarmente non rappresenterebbe una soluzione efficace ma all’interno del sistema di mobilità, che noi amministratori della città di Silvi abbiamo deciso di sviluppare, il monopattino completa la gamma di possibilità di spostamento già strutturata con la pista ciclabile, il bike sharing condiviso con il comune di Montesilvano e la velostazione. Collaboreremo con la società LINK e con gli uffici comunali preposti, affinché il servizio venga erogato in massima sicurezza e con le dovute attenzioni” ha dichiarato Pamela Giancola, Assessore ai lavori pubblici e viabilità di Silvi.