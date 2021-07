Flazio e TIM: accordo per la realizzazione di siti web

Siglata una nuova partnership tra il site builder Flazio e TIM per la realizzazione di siti web in maniera facile, veloce e senza alcuna competenza tecnica

E’ appena stata siglata la nuova partnership tra Flazio ( www.flazio.com ), piattaforma made in Italy per realizzare e gestire in autonomia siti web e il provider italiano TIM ( https://www.tim.it/ ). La collaborazione, rivolta sia ai clienti dell’operatore mobile sia più in generale a chiunque lo richieda, è volta a consentire agli utenti di realizzare in autonomia, e in pochi semplici step, il proprio sito web brandizzato TIM.

Tim ha infatti scelto la tecnologia di Flazio per lanciare SitoSemplice ( https://sitosemplice.timbusiness.it/home ), la piattaforma di site building brandizzata Tim che permette agli utenti di realizzare il proprio sito web in maniera facile, veloce e senza alcuna competenza tecnica. SitoSemplice è una soluzione white label (realizzata su tecnologia proprietaria) pensata per le web agency, i freelance e le TELCO che vogliono integrare tra i loro servizi un tool per la creazione di siti web.

Nello specifico, gli utenti avranno accesso a un editor semplice e intuitivo da collegare in pochi semplici step al dominio che hanno scelto. I clienti avranno quindi a disposizione le stesse identiche funzionalità e caratteristiche della piattaforma Flazio ma attraverso un sistema che porta il marchio TIM, nel pieno rispetto del look&feel dell’azienda.

Il progetto fa parte di uno “spin-off” di Flazio, ovvero il Site Builder Builder ( https://www.sitebuilderbuilder.com/ ), l’iniziativa dell’azienda volta ad aiutare i fornitori di servizi internazionali ad offrire ai propri clienti una piattaforma online completamente integrata, inclusi e-commerce, gestione dei clienti, chat e funzionalità di pagamento.

“La piattaforma SitoSemplice, in realtà, è solo uno dei volti della collaborazione strategica tra Flazio e Tim – spiega Flavio Fazio, CEO e founder del sito builder – Flazio infatti, si prepara a diventare la digital agency di Tim per la gestione congiunta di progetti ampio respiro, con l’obiettivo di accelerare l’inarrestabile processo di innovazione e digitalizzazione di tutta la penisola. Partnership come questa evidenziano quanto sia importante, per i fornitori di servizi, offrire ai propri clienti nuove soluzioni, che accompagnino PMI e imprese nel proprio percorso di digitalizzazione, seguite costantemente da due realtà valide come la nostra e TIM.”

Flazio

Flazio è il Site Builder made in Italy nato nel 2011 con l’obiettivo di dare uno strumento semplice e intuitivo a chiunque voglia creare un sito web per promuovere contenuti personali e professionali. Flazio non richiede la conoscenza di linguaggi di programmazione; si tratta infatti di una tecnologia totalmente visuale, ​”What you see is what you get“, che non pone limiti alla creatività dell’utente. Tra le partnership all’attivo, Flazio vanta collaborazioni con le più importanti aziende del settore, come Satispay, Nexi, Stripe, Tiscali e TIM. Per conoscere meglio Flazio: www.flazio.com