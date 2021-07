I Dramalove pubblicano il brano Pandemonium

“Pandemonium” è il nuovo singolo dei Dramalove, apripista dell’ultimo album “Dark Futures“. La scrittura del brano è iniziata durante il lockdown del 2020, in un momento difficile, caratterizzato dalla paura e dalla lontananza dalle persone amate.

Il caos vissuto trova una perfetta rappresentazione nell’unione del concetto di pandemia e quello di demonio, unione che dà il titolo al brano. Seppur scritta per fotografare il momento, l’ispirazione della composizione è di natura fantascientifica.

Successivamente all’uscita del singolo verrà pubblicato anche un videoclip ufficiale dallo stile science-fiction, che vede una caccia all’uomo per installare un microchip e delle voci fuori campo che rimandano a Orwell, mentre la band suona in un pianeta fittizio sul quale l’umanità è stata costretta ad emigrare.

I Dramalove sono una band torinese nata nel 2005 dall’idea di due fratelli, Diego e Riccardo Soncin.

Nati con il nome di No Gravity, fanno gavetta nei locali di Torino e vincono la finale di un contest a Roxy Bar di Red Ronnie, per poi attirare l’attenzione dell’etichetta Bliss Corporation.

Arrivano così il cambio di nome e i primi successi col singolo “Stelle“, trasmesso in heavy rotation su MTV, All Music e Trl e con ottimi posizionamenti nelle classifiche iTunes nel 2009 e 2010.

Nel 2012 i Dramalove sciolgono il contratto e continuano l’attività live in tutta Italia, per arrivare, tre anni dopo, alla partecipazione ad “X Factor” nell categoria band.

Dopo un trasferimento di Diego nel Regno Unito, entra nel progetto Luca Menegon come nuovo batterista.

In breve tempo il singolo “Play With You” viene trasmesso da BBC Radio 6 e vengono inseriti da Classic Rock Magazine nella compilation “Best New Bands 2019”.

Nel 2021 i Dramalove pubblicano “Pandemonium“, primo singolo estratto dal nuovo disco “Dark Futures“.

Nonostante l’attività di songwriting in inglese, la band ha in programma uscite in lingua italiana, sia per omaggiare i fans di lunga data che per continuare un percorso mai realmente abbandonato.