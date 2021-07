Si avvicina l’uscita di Escape Room 2: Gioco mortale

A due anni da Escape Room al cinema arriva Escape Room 2: Gioco Mortale: sequel del thriller psicologico che nel 2019 ha terrorizzato il pubblico di tutto il mondo. In questo secondo capitolo sei persone si trovano involontariamente bloccate in un’altra serie di escape room, per sopravvivere dovranno svelare lentamente ciò che hanno in comune e scopriranno che in passato tutti loro hanno già preso parte al gioco. A dirigere la pellicola, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è Adam Robitel, già regista del primo capitolo, con lui tornano i protagonisti Taylor Russell e Logan Miller.

DATA DI USCITA

Escape Room 2: Gioco mortale, prodotto da Sony Pictures, sarà nelle sale il 15 luglio distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

IL TRAILER

LE PRIME IMMAGINI