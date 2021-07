Il rapper Iuman torna con Nemmeno qui

Online in digitale “Nemmeno qui”: nostalgia d’amore e funk dal sapore estivo nel nuovo singolo del rapper cremonese Iuman

È disponibile in digitale Nemmeno qui, il nuovo singolo del rapper cremonese IUMAN pubblicato per la label perugina Bounce Records e distribuito da Believe. Il brano, edito da Macro Beats Records/Music Union S.r.l., è prodotto dal fedele compagno d’avventura dell’artista, Daniele ‘Sarto’ Sartori.

Nemmeno qui è scritto a quattro mani con il pluripremiato Edwyn Roberts, compositore, cantautore e paroliere italiano già autore di opere e colonne sonore al fianco di Niccolò Agliardi, e di successi discografici firmati per Malika Ayane, Laura Pausini, Giusy Ferreri, Paola Turci, Arisa, Eros Ramazzotti, Elodie, Diodato – con il quale vince il Festival di Sanremo 2020 con il brano Fai rumore – e Fedez – disco d’oro con Problemi con tutti (Giuda).

Dopo Storia di un blindato, brano crudo legato agli schemi del rap più puro, e OK?, una sperimentazione tra ritmi club e rime senza filtro, ecco arrivare un nuovo episodio musicale dal sapore estivo che scatenerà la voglia di ballare sulle vibrazioni del funk con un ritornello indimenticabile.

Nemmeno qui marca il cambiamento che ha portato Simon Borchardt, vero nome dell’artista, ad essere IUMAN, un passaggio che avviene dopo un lungo percorso di ricerca e sperimentazione, ma che segna con leggerezza l’inizio di un nuovo capitolo per l’artista. “Che c’è di male ad essere leggeri?”, recita il testo, dedicato ad una ragazza sfuggente che disorienta IUMAN con la sua sincerità.

Non manca anche un velato riferimento alla musica, la “donna” che anima i luoghi della vita comune, colei che accende la scintilla di ogni processo creativo. “‘Sta melodia che va su, poi va giù come noi, che non sappiamo mentire e non sappiamo che dirci, nemmeno qui”.

BIO

IUMAN, nome d’arte di Simon Borchardt, è un rapper classe ’98 di Cremona. Inizia il suo percorso musicale nel 2013 con una serie di progetti con il nome di Zayman. Nel 2018 viene pubblicato il suo primo progetto ufficiale con Zay & the Brazzorv dal titolo Caricature EP; successivamente, nel 2019 pubblica il singolo Respira feat. D-Verse per la label indipendente Bounce Records e con il supporto di Macro Beats.

Con alle spalle un percorso di esperimenti e contaminazioni, organizzazione di concerti come 2HO, interviste, pubblicazioni, e live in giro per l’Italia, che gli sono valsi l’invito a eventi con ospiti internazionali di massimo spessore come Illa J e Talib Kweli, IUMAN viene chiamato per partecipare alla colonna sonora del film Buio di Emanuela Rossi con il brano Tutto il mondo.

Dopo il lockdown il suo progetto musicale assume una chiave diversa, più diretta e legata alle origini della propria storia di scrittura. Vicino all’ambiente e al pubblico del rap italiano, torna a farsi conoscere per i suoi testi con la partecipazione al nuovo mixtape di DJ Chiskee per Bounce Records/ Futura.fm e con una serie di singoli pubblicati a fine 2020, tra cui Lockdown (prod. Sarto) e Io non sono (prod. gheesa), quest’ultimo con un video in esclusiva per Futura.fm in collaborazione con ITM SRL.

A gennaio del 2021 pubblica il singolo Storia di un blindato, prodotto da gheesa: una denuncia esplicita nei confronti di un’aggressione vissuta in prima persona da parte delle forze dell’ordine. A marzo è la volta di OK?, un brano dal sapore club che non rinuncia alle rime taglienti che contraddistinguono lo stile di IUMAN.