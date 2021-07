Previsioni meteo 3 luglio 2021: sole e caldo senza eccessi

Le previsioni meteo di oggi, sabato 3 luglio 2021: prosegue la fase di tempo stabile sull’Italia, nuova ondata di caldo in arrivo la prossima settimana

Primo weekend di Luglio con condizioni meteo estive sull’Italia, protetta ancora dall’anticiclone. Il fine settimana trascorrerà dunque con tempo stabile, ad eccezione di temporali pomeridiani sull’arco alpino e qualche sconfinamento sulle aree prealpine. Anche nella giornata di oggi il caldo sarà decisamente sopportabile rispetto ai giorni scorsi, come rileva l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS per domani instabilità in accentuazione con possibili piogge e temporali sulle regioni settentrionali mentre a seguire si intravede una nuova rimonta dell’alta pressione di matrice africana. Una nuova ondata di caldo potrebbe così interessare gran parte della nostra Penisola a partire da martedì. La durata, al momento, sembra piuttosto breve ed entro il prossimo fine settimana correnti fresche dovrebbero spazzare via l’afa.

Intanto per oggi, sabato 3 luglio 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite su tutti i settori. Al pomeriggio attesi fenomeni sulle Alpi occidentali e tra Emilia Romagna e Lombardia; variabilità asciutta altrove. Peggiora in serata con piogge diffuse; nuvolosità irregolare ma senza precipitazioni su Liguria e laguna Veneta.

Giornata del tutto stabile sulle regioni centrali: al mattino qualche addensamento sulla dorsale Appenninica, soleggiato altrove. Al pomeriggio persiste la nuvolosità sui medesimi settori, qualche apertura sulle coste Tirreniche. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco nuvolosi.

In Toscana tempo asciutto nella giornata con cieli generalmente poco nuvolosi sia in mattinata sia poi nel corso del pomeriggio. In serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà stabile con nubi in transito.

Al Sud e sulle Isole al mattino stabilità diffusa e cieli soleggiati su tutti i settori, ad eccezione di qualche addensamento tra Campania e Basilicata. Al pomeriggio nessuna variazione con ancora cieli sereni o poco nuvolosi. In serata ampi spazi di sereno su tutto il meridione; non sono attesi cambiamenti di rilievo nella notte.

In Calabria giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente su tutto il territorio sia in mattinata sia poi nel pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto su tutti i settori.

Temperature minime in lieve calo al Centro-Sud, e in rialzo al Nord; massime stazionarie o in aumento su tutta la Penisola.

