Previsioni meteo 27 giugno 2021: caldo e afa in aumento

Le previsioni meteo di oggi, domenica 27 giugno 2021: nuova ondata di caldo africano sull’Italia, con possibili picchi superiori a 40°C al Centro-Sud

Il caldo africano sta condizionando il quadro meteo sull’Italia da ormai più di una settimana, con temperature massime ben oltre le medie stagionali su gran parte del Centro-Sud. Un robusto anticiclone di origine nordafricana in queste ore abbraccerà di nuovo tutta la Penisola, con caldo e afa in aumento anche al Nord, risparmiato finora dalla calura. La giornata di oggi trascorrerà dunque con sole e caldo in aumento, con diverse città da bollino rosso o arancione secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche nei prossimi giorni ci sarà da sudare. Il picco di questa nuova ondata di caldo è atteso a metà della prossima settimana, quando in alcune località del Centro-Sud si potranno raggiungere e superare i +40°C. L’inizio di Luglio potrebbe invece vedere un ritorno del maltempo al Nord, che resta però tutto da confermare. L’unica certezza, al momento, è che il caldo africano dovrebbe gradualmente lasciare la nostra Penisola entro il prossimo weekend.

Intanto per oggi, domenica 27 giugno 2021, al Nord Italia al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio attesi rovesci e temporali anche intensi sulle Alpi e locali piogge sul Piemonte, altrove sereno o poco nuvoloso. In serata residue piogge sui rilievi, altrove i cieli risulteranno sereni o parzialmente nuvolosi.

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli del tutto soleggiati su tutti i settori. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con ampi spazi di sereno. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni.

In Toscana tempo stabile nella giornata con cieli generalmente sereni su tutto il territorio sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio. Ampi spazi di sereno anche in serata su tutti i settori.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli del tutto sereni, qualche nube sulla Sicilia occidentale. Al pomeriggio nuvolosità irregolare tra Sicilia e Calabria con locali piogge sui rilievi, sereno sulle altre regioni. In serata vengono rinnovate condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni.

In Calabria sole prevalente nel corso della mattinata, nuvolosità in generale aumento al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo. Tempo asciutto in serata con nubi sparse.

Temperature minime in lieve calo e massime stazionarie o in rialzo su tutta la Penisola.

