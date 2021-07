Cruel Summer su Prime Video dal 6 agosto

“La verità è come la vuoi vedere“. Così Amazon Prime Video ha annunciato oggi che l’attesissima serie thriller psicologica Cruel Summer dalla casa di produzione indipendente Entertainment One (eOne) e da Iron Ocean Productions sarà disponibile in esclusiva su Prime Video da venerdì 6 agosto in tutto il mondo, eccetto Stati Uniti e Canada. Alla regia Max Winkler, anche executive producer del primo episodio.

LA STORIA

Cruel Summer come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) è una serie non convenzionale che si svolge durante tre estati degli Anni 90, quando una teenager bella e popolare scompare, e un’altra ragazza, che apparentemente non ha nulla a che fare con lei, si trasforma da outsider dolce e impacciata nella giovane più popolare della città e infine nella persona più detestata d’America. Ogni episodio è narrato alternando differenti punti di vista.

IL CAST

Nel cast di Cruel Summer sono presenti Olivia Holt, Chiara Aurelia, Michael Landes, Froy Gutierrez, Harley Quinn Smith, Allius Barnes, Blake Lee, Brooklyn Sudano e Sarah Drew.

La serie Amazon Original in 10 episodi vede nel ruolo di executive producer Jessica Biel e Michelle Purple (The Sinner), con il creatore ed executive producer Bert V. Royal (Easy A) e con la showrunner ed executive producer Tia Napolitano (Grey’s Anatomy, Station 19).

CRUEL SUMMER, IL TRAILER