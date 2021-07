Rosalia Porcaro: la prima mostra è virtuale

Dal teatro alla pittura. L’arte dell’incanto di Rosalia Porcaro è la prima personale da pittrice visitabile alla galleria virtuale Sale Expò Creativi Attivi

“L’arte dell’Incanto” è il titolo della prima personale da pittrice di Rosalia Porcaro che espone nelle Sale Expò Creativi Attivi, galleria virtuale ideata e curata da Daniela Wollmann con ArcStudio di Bruno Cuomo. Una mostra pittorica che mostra per la prima volta al pubblico un lato della nota comica napoletana, più intimo ma non meno fantasioso.

“La passione per la pittura è esplosa qualche anno fa – racconta l’artista – ma sin da bambina amavo disegnare e l’arte figurativa mi ha sempre incuriosito. Dalla performance alla pittura però il passo non è breve. E in effetti questi due linguaggi in me non comunicano ma viaggiano separatamente”.

I dipinti di Rosalia Porcaro sono espressione di uno stato dell’arte in evoluzione, di una tecnica che pur essendo ancora in una fase iniziale di sperimentazione dei mezzi pittorici, già dimostra una profonda capacità di analisi della dimensione interiore. Soprattutto nei volti, quelle figure un po’ donne e un po’ bambole, lo sguardo rimanda a un sentimento di algida malinconia in voluto contrasto compositivo con il sorriso che affiora e talvolta si palesa generosamente. «Altro tema è la natura morta – scrive Gianpasquale Greco, nel testo di accompagnamento alla mostra – che di per sé offre molta ispirazione. Rosalia Porcaro sonda il tema come occasione per indagare il reale per quel che è, pur con un senso di patinato, di antico, che restituisce un’immagine mai del tutto nitida, ma molto filtrata».

Le opere della Porcaro andranno anche ad ampliare la proposta espositiva in presenza della prossima edizione di Napoli Expò Art Polis, rassegna d’arte consolidata nel panorama cittadino, prevista dal luglio al settembre 2021 al PAN-Palazzo delle Arti di Napoli, come ogni anno, in collaborazione con l’assessorato alla cultura del comune di Napoli per “Estate a Napoli”.

È possibile visitare la mostra al link: https://panorama.homestyler.com/v2?m=np&id=6fkvcHTTfdJFAgf6tqtWz8&locale=en_US&fbclid=IwAR0Sl328csQJKuwNJQiuxKl0DmwsvYaaGJdnFqqnQdge1RRW2cH8SQq4x8k

Info alla Pagina facebook: https://www.facebook.com/Rosalia-PorcaroLARTE-dell-Incanto-107451831484943