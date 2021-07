Previsioni meteo 2 luglio 2021: tornano le piogge pomeridiane

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 2 luglio 2021: caldo senza eccessi sull’Italia in questo inizio di weekend e piogge pomeridiane al Centro-Nord

Condizioni meteo tipicamente estive e caldo senza eccessi sull’Italia in questo primo weekend di Luglio, che vede l’anticiclone africano battere in ritirata dopo giorni di afa su gran parte della Penisola. Anche nella giornata di oggi correnti più fresche interesseranno le nostre regioni sulle quali avremo condizioni di tempo in prevalenza stabile. Attenzione a possibili piogge e temporali di stampo pomeridiano specie al Nord e zone interne del Centro. Terminerà inoltre il caldo record al Sud, come rileva anche l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il primo weekend di luglio trascorrerà dunque con condizioni di tempo in prevalenza stabile da Nord a Sud grazie all’espansione di un piccolo promontorio anticiclonico sul Mediterraneo Centrale. Instabilità in accentuazione però per domenica con possibili temporali mentre a seguire si intravede una nuova rimonta dell’alta pressione di matrice africana.

Intanto per oggi, venerdì 2 luglio 2021, al Nord Italia al mattino tempo instabile al Nord-Est con nubi sparse e piogge su Emilia Romagna e Veneto, sereno o poco nuvoloso sul resto del Nord. Peggiora al pomeriggio con temporali sparsi sulle regioni del nord-est, sull’Emilia Romagna e la Lombardia, stabile ancora al Nord-Ovest. Migliora in serata con cieli poco nuvolosi su tutte le regioni.

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità nelle zone interne con possibili temporali, asciutto sugli altri settori con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Toscana tempo stabile al mattino con cieli poco nuvolosi ma senza fenomeni di rilievo. Instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi nelle ore pomeridiane e serali specie sulle zone interne, più asciutto altrove.

Al Sud e sulle Isole al mattino prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni, qualche nube sulla Sardegna. Al pomeriggio instabilità sui rilievi peninsulari con possibili temporali, stabile sugli altri settori. In serata prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni.

In Calabria condizioni di tempo stabile nella giornata con sole prevalente su gran parte del territorio, locali nubi sui settori interni. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in aumento al Centro-Nord e Sardegna, stabili o in diminuzione al Sud; massime stazionarie o in lieve calo.

