I De8ed online con la cover di See You Again

I De8ed tornano con “See You Again”, la nuova metal cover del famoso brano incluso nella soundtrack di Fast&Furious 7

La Metal Cover di “See you Again” è il nuovo, energico singolo degli imolesi DE8ED.

Questa canzone rappresenta una combinazione innovativa dei più disparati elementi di arrangiamento: è carica di groove ed elementi elettronici, riff a otto corde in, spunti hip hop e momenti chill out.

Con l’obiettivo di mantenere una coerenza di fondo con il mood del brano originale (scritto da Wiz Khalifa e Charlie Puth), i DE8ED si sono avvalsi della collaborazione di Elektra Amber per la voce femminile.

“E’ una canzone molto catchy e speriamo davvero che possa coinvolgere e far divertire non solo gli appassionati del genere, ma anche il grande pubblico che ovviamente conosce l’originale!”

I DE8ED sono nati nel 2020 e hanno già all’attivo la pubblicazione di 2 cover ed un inedito.

I due pezzi scelti sono stati “Bloody Valentine”, cover in stile Punk Goes Pop della summer hit di Machine Gun Kelly che ha lanciato i DE8ED nel mondo della musica raggiungendo molti feedback positivi e molto pubblico (236.000visualizzazioni su YouTube e 205.000 stream su Spotify) e “The Only Thing They Fear Is You”, brano della DOOM OST di Mick Gordon, una canzone pesante e completamente riarrangiata in cui si possono sentire chiaramente l’influenze Nu Metal, così come le ritmiche in stile Meshuggah.

Pronti per il loro percorso personale nell’aprile 2021, dopo la firma con Sorry Mom!, esce il primo singolo “Fire Force“, brano emblema dello stile metal innovativo dei DE8ED.

É ora invece di “See You Again”, metal cover del celebre brano di Wiz Khalifa.