Eleonora Marton in libreria con Mostri di casa

In libreria “Mostri di casa”, una divertente storia dell’orrore illustrata di Eleonora Marton per aiutare i bambini a superare la paura del buio

Chi si nasconde di notte nel buio della soffitta o della cucina? Quali sono gli strani mostri notturni che popolano l’immaginario dei bambini? Edito da 24 ORE Cultura, è in libreria e online “Mostri di casa”, una divertente storia dell’orrore illustrata e colorata per aiutare i bambini – dai 4 agli 8 anni – a superare una delle paure maggiormente diffuse, quella del buio e delle creature dell’oscurità.

Attraverso testi e illustrazioni di Eleonora Marton, il libro narra la storia di una casa infestata davvero stravagante in cui la protagonista Ludovica e il suo gatto Fagioli scoprono i mostri terrificanti che compaiono nelle diverse stanze quando arriva la notte. Ma non bisogna aver paura; le bizzarre creature, infatti, spariscono non appena sorge il sole e diventano all’improvviso inoffensivi oggetti inanimati. Ad esempio “Barabao”, il mostro che vive in salotto, ha corna enormi e quattro tentacoli contorti invece delle gambe. Ma al mattino al suo posto la bambina vede solo l’attaccapanni e la lunga sciarpa di papà. La soffitta, invece, è il regno di “Spiro”, un mostro parecchio strano con due code arricciate e una lunga proboscide con cui può risucchiare in un attimo tutto e tutti. Ma, colpito dalla luce, si trasforma in un attimo nell’aspirapolvere rotto, in un carretto e in una vecchia poltrona.

La divertente storia di Ludovica, pagina per pagina, aiuterà i piccoli lettori ad affrontare con coraggio il buio, scoprendo che per svelare il mistero nascosto dietro l’aspetto spaventoso di queste creature notturne basta accendere la luce… oppure semplicemente voltare pagina!

Testi e illustrazioni di

Eleonora Marton – è autrice e illustratrice di stanza a Londra, ha studiato arte e design all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Le sue illustrazioni semplici e audaci sono disegnate a mano usando pennello e inchiostro, acquarello, acrilico, pastelli e ritagli, e talvolta modificate o colorate digitalmente. Eleonora ha firmato numerosi libri per bambini e ha esposto i suoi disegni a livello internazionale.

24 ORE Cultura

Società del Gruppo 24 ORE, 24 ORE Cultura (www.24orecultura.com) è una delle realtà di maggior spicco del settore culturale italiano ed europeo. Editore di volumi illustrati nei settori dell’arte, dell’architettura, della moda e del design, è anche produttore e organizzatore di mostre d’arte ed è partner delle più prestigiose case editrici e dei principali musei internazionali. 24 ORE Cultura gestisce inoltre il MUDEC – Museo delle Culture di Milano: progettato da David Chipperfield, è un polo interculturale e multidisciplinare dedicato alle culture dei cinque continenti.

Scheda tecnica

Titolo: Mostri di casa

Editore: 24 ORE Cultura

Testi e illustrazioni di: Eleonora Marton

Formato: cartonato 19 x 24 cm

Pagine: 48 pp. illustrate

Prezzo: € 16,90

Codice ISBN: 978-88-6648-554-4

A partire dai 4 agli 8 anni

In vendita in libreria e online