Antonio Pignatiello online con il nuovo singolo

“Non è ancora finita” è il nuovo singolo di Antonio Pignatiello estratto dal disco di inediti “Se ci credi” già online sulle piattaforme digitali

E’ uscito “NON E’ ANCORA FINITA”, il nuovo videoclip del cantautore irpino ANTONIO PIGNATIELLO estratto dall’ultimo disco di inediti “SE CI CREDI”.

Non è ancora finita racconta il “non luogo” in cui fato, speranza e volontà si incontrano; siamo sempre noi con le nostre scelte ad essere artefici del nostro destino. Non è ancora finita si può definire un inno alla speranza e alla forza di volontà.

«Spesso nei momenti di difficoltà ci chiediamo: “Dove posso trovare le motivazioni per non arrendermi? – racconta Pignatiello. – Quello che ci dà la motivazione per rialzarci è capire il perché lo dobbiamo fare. Dobbiamo decidere cosa mettere al primo posto della nostra scala di valori: la famiglia, l’amore, il lavoro, gli amici, la carriera o le nostre passioni che ci fanno sentire liberi e vivi. Qualunque sia il motivo, è quello che ci darà la forza per rialzarci e riprendere il nostro cammino più forti di prima. “Non è ancora finita!” è una canzone di fede e speranza: noi tutti possiamo e dobbiamo credere in una vita migliore di questa, non possiamo cedere alla rassegnazione».

Il video del brano, diretto da FABRIZIO PIZZULO e prodotto per WILDLAB, è online e visibile qui: https://youtu.be/JtjCNjvpM4c

Questi i 10 brani che compongono il disco di inediti “SE CI CREDI”:

1. Si sta facendo tardi

2. Sembra quasi domenica

3. Se ci credi

4. Luna di mezzanotte

5. Salutami l’America

6. Due parole

7. Non è ancora finita

8. Ancora un po’

9. Stanza dei ricordi

10. Bianco già