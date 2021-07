Disponibile da oggi in libreria “Le rovinose” di Concetta D’Angeli: la violenza degli anni di piombo incapsulata in un’amicizia

In uscita oggi l’ultima opera di Concetta D’Angeli, Le rovinose, un libro che è un’acuta e dolorosa incursione nei meandri della violenza e di come questa possa originare dagli stereotipi, in particolare da quelli di genere.

Il romanzo, in uscita il primo luglio per Il ramo e la foglia edizioni, ripercorre il passato di Silvana e Clara, amiche molto diverse per passioni, sogni e illusioni, le cui vite hanno preso strade divergenti. Intessendo con sapiente regia coloriti dialoghi, profonde riflessioni, brani di epistole ed eventi storici, Le rovinose evoca la brutalità che colpì l’Italia durante gli anni di piombo.

Aneliti autodistruttivi da un lato e necessità di emanciparsi dall’altro fanno da specchio a un paese in lotta con sé stesso, diviso e lacerato, creando un nitido affresco degli ultimi cinquant’anni di storia italiana.

CONCETTA D’ANGELI è nata a Cittaducale (Rieti) nel 1949, vive a Pisa dove ha insegnato Letteratura Italiana Contemporanea e Drammaturgia teatrale. Studiosa di Morante, di Calvino, di Pasolini, di Blixen, di Weil, ha scritto numerosi articoli su riviste letterarie italiane e straniere, e ha pubblicato i volumi: Il comico. Contro la morale, la ragione, la morte, Il Mulino 1999 (con Guido Paduano); Leggere Elsa Morante, Carocci 2003; Forme della drammaturgia, UTET 2004. Nel 2016 ha vinto il premio del concorso letterario “Edizione straordinaria”, della casa editrice Pacini di Pisa, con il romanzo inedito Tempo fermo.