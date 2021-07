Gian Matteo Panunzi pubblica un nuovo libro

Gian Matteo Panunzi, Bioeconomista e autore di numerosi libri sulla materia, torna in libreria con L’economia del cuore – le competenze creative per sviluppare la fiamma della vita e del talento

Gian Matteo Panunzi, Bioeconomista e autore di numerosi libri sulla materia, torna in libreria con L’economia del cuore – le competenze creative per sviluppare la fiamma della vita e del talento, pubblicato da Chance Edizioni per la Collana Exigĕre.

È un libro che nasce dall’unione di due percorsi di vita dell’autore: quello di ricerca nel campo della bioeconomia e quello di consapevolezza, animato dalla volontà di Panunzi offrire ai lettori una via, che ciascuno può trovare in sé stesso perché è nel cuore di tutti, ovvero quella del “pensiero leggero” non giudicante, che porta chi la segue all’armonia e non al conflitto con ciò che lo circonda. È un percorso, quello contenuto nel libro, che ci orienta verso l’interiorità, per divenire entronauti, cioè scopritori degli enormi giacimenti di energia che albergano dentro di noi. Per chi non è consapevole della loro esistenza rimangono inutilizzati. L’aumento della consapevolezza è quindi essenziale per migliorare noi stessi, la storia e le storie che viviamo.

“Noi di Chance Edizioni abbiamo scelto di dare un’impronta ben definita alle nostre pubblicazioni, nel nostro catalogo si trovano generi differenti tra loro ma il filo che unisce i romanzi, la poesia e la saggistica è l’introspezione. Uno sguardo rivolto verso l’interno per portare il lettore a compiere un percorso interiore ad ogni lettura. In un contesto del genere – ha dichiarato l’editore Andrea Stella – L’economia del cuore è un testo che fa dell’introspezione e della crescita interiore l’obiettivo primario, proponendosi non come un semplice libro ma come un punto di partenza per lo sviluppo di una nuova attitudine a vedere noi stessi immersi nel contesto sociale, economico e ambientale. L’autore nel suo manoscritto riesce a ribaltare le prospettive con cui abbiamo fino ad ora vissuto, i processi produttivi e le dinamiche di consumo e, cogliendo il focus del suo intento narrativo, si riscopre l’importanza della propria creatività e l’importanza del ‘cuore’, come motore di rivoluzione delle dinamiche collettive in un mondo che necessita di cambiamenti urgenti. Pubblicare L’economia del cuore per noi è fonte di orgoglio, perché è la riprova di come facendo cultura si promuova la crescita personale e comunitaria, con un occhio attento alla natura e alla salvaguardia dell’ambiente circostante. Questa è una pubblicazione ambiziosa che vuole essere il primo passo per la creazione e condivisione di una nuova coscienza, attenta e improntata al miglioramento di se stessi e del mondo in cui viviamo. Se un libro può avere un grande potere intrinseco, L’economia del cuore ne è la dimostrazione”.

Un’opera multidisciplinare, non specialistica, che c’insegna ad usare i principi delle scienze e delle sapienze spirituali per migliorare noi stessi e la nostra vita, per entrare nella prosperità, il che ci permetterà di lasciare a chi continuerà il nostro cammino umano una migliore fruibilità del mondo e della vita.

Scheda

TITOLO: L’ECONOMIA DEL CUORE

SOTTOTITOLO: LE COMPETENZE CREATIVE PER SVILUPPARE LA FIAMMA DELLA VITA E DEL TALENTO

AUTORE: GIAN MATTEO PANUNZI

EDITORE: CHANCE EDIZIONI

COLLANA: EXIGĔRE

PAG: 212

ISBN: 978-88-32238-19-8

PREZZO: € 18,00

Sinossi

L’autore ha sperimentato il fatto della sovra-ordinazione dell’ordine sottile, cioè quello del pensiero e dei sentimenti, rispetto all’ordine denso della materia. Da qui la sua definizione aumentata di Economia che parte dalla etimologia di economia: “oikos”(casa) “nomos” (regola). L’Economia è la regola della casa, l’amministrazione della casa. Utilizzare la nostra energia per migliorare noi stessi è il primo passo verso l’economia del cuore. La vera economia è la cura di noi stessi, della parte più importante del nostro corpo, la cura del cuore, della nostra interiorità, dopodiché si passerà alla cura dello spazio all’interno del quale viviamo, ci si occuperà della nostra comunità, fino ad arrivare all’intero pianeta. L’Economia del cuore ci dimostra che, se è buona la cura dell’interiorità umana, saranno buoni i risultati dei comportamenti umani sulla società, sulla natura e sull’intero Pianeta. L’attitudine all’Economia del Cuore parte dalla retta amministrazione dell’energia sia interna a noi che esterna a noi.

L’autore

Gian Matteo Panunzi è un Bioeconomista, ha insegnato economia della cooperazione in diverse Università italiane, in particolare, Università di Roma “La Sapienza” e Università di Roma “Tor Vergata”; è autore di numerosi libri di bioeconomia; è membro degli stati generali italiani della Green Economy e presidente della scuola nazionale di cooperazione “Martina Dello Russo”. Inoltre si occupa da più di dieci anni di bioenergetica e sviluppo del potenziale umano.