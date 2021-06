Il principino George a Wembley fa impazzire i social

Il principino George a Wembley con William e Kate per Inghilterra-Germania è il vero protagonista: social scatenati con meme e battute

Tifoso sfegatato di calcio ma con compostezza, come si addice a un futuro re d’Inghilterra. Tra sorrisi e bronci diventati virali, il principino George ha fatto impazzire tutti dagli spalti dello Wembley Stadium per tifare la sua Inghilterra a Euro 2020, ieri vittoriosa contro la Germania.

Il terzo in linea di successione al trono si è presentato in completo giacca e cravatta, in coordinato con papà William con il quale condivide anche la passione per l’Aston Villa. Con loro Kate, sempre impeccabile e di certo la più elegante con il suo blazer rosso di Zara, acquistato a soli 60 euro.

George sugli spalti “regna” nelle tendenze di Twitter

È stato George, però, il vero protagonista in un settore che vedeva ospiti anche David Beckham ed Ed Sheeran e consorte. Le sue espressioni hanno presto fatto il giro del web, scatenando meme e battute su Twitter.

Il principino è passato dalle facce allegre – l’Inghilterra d’altronde non batteva la Germania in una gara ad eliminazione diretta dal 1966 – a quelle annoiate.

Ha ascoltato il padre quando gli spiegava certi passaggi, cantato l’inno nazionale e applaudito con perfetto aplomb british ai due gol della squadra biancorossa. Reazione opposta a quella esaltata del principe William.

George sa che un giorno diventerà re

George, 8 anni il 23 luglio come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sembra essere il perfetto erede e – secondo quanto rivelano i tabloid citando il libro in uscita del biografo Robert Lacey – sarebbe già a conoscenza del suo possibile futuro da capo della monarchia. William e Kate avrebbero già spiegato al bambino i suoi doveri.

George si sarebbe anche accorto del trattamento diverso ricevuto in qualche occasione rispetto ai fratelli Charlotte e Louis ricevuto. Lo staff reale per esempio, come riporta anche Vanity Fair, preleva solo lui “per realizzare servizi fotografici insieme agli eredi diretti alla Corona”. Di certo, il principino si è già calato nel ruolo da futuro re.