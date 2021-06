Previsioni meteo 30 giugno 2021: il caldo ha le ore contate

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 30 giugno 2021: ultime ore di grande caldo sull’Italia con l’anticiclone africano, entro il fine settimana rinfresca ovunque

Le condizioni meteo nella giornata odierna, così come ieri, si sono aperte all’insegna della generica stabilità, grazie all’elevazione di un promontorio anticiclonico di origine africana che sta portando clima pienamente estivo soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Il robusto campo di alta pressione determina però anche caldo afoso che nella giornata di oggi non risparmierà tutto il Centro e il Sud. Numerose le città da bollino arancione e in aumento anche quelle da bollino rosso secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Temperature nella media, invece, sulle regioni settentrionali dove non sono esclusi nuovi temporali pomeridiani.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS ci sarà da soffrire ancora per qualche ora. Entro il prossimo fine settimana correnti occidentali spazzeranno via l’afa dapprima al Centro e a seguire anche sulle regioni meridionali. Il mese di Luglio inizierà dunque con condizioni meteo estive e caldo, ma senza gli eccessi di questi giorni. Ancora assenti le piogge, che mancano ormai da quasi un mese al Centro-Sud.

Intanto per oggi, mercoledì 30 giugno 2021, al Nord Italia al mattino locali piogge sulle Alpi centrali, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio tempo instabile sui settori alpini con acquazzoni e temporali, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata ancora maltempo sulle regioni del Nord-Est, con piogge anche intense, asciutto altrove con prevalenza di cieli sereni.

Al Centro al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli sereni ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni centrali.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi; maggiore nuvolosità sulla Sicilia. Al pomeriggio cieli irregolarmente coperti su Basilicata, Calabria e Sicilia, altrove non sono attese variazioni di rilievo. In serata vengono rinnovate condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni.

Temperature minime in lieve rialzo e massime in calo su tutta la nostra Penisola.

