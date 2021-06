Previsioni meteo 29 giugno 2021: verso il picco del caldo

Le previsioni meteo di oggi, martedì 29 giugno 2021: Italia nella morsa del caldo, temperature oltre le medie stagionali e numerose città da bollino rosso o arancione

Il caldo non molla la presa sull’Italia in questo finale di Giugno che vede condizioni meteo stabili e soleggiate con un robusto anticiclone nordafricano. Nella giornata di oggi, come da diversi giorni ormai, non avremo variazioni di rilievo con caldo e afa lungo tutto lo Stivale. Numerose le città da bollino arancione secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute: Ancona, Bari, Bologna, Catania, Frosinone, Latina, Messina, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Trieste. Bollino rosso previsto solo a Campobasso. Attenzione solo a possibili temporali di calore nelle ore pomeridiane sull’arco alpino e regioni settentrionali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani saranno invece tre le città da bollino rosso: Ancona, Campobasso e Catania. Se infatti al Nord e parte del Centro correnti occidentali spazzeranno via l’afa riportando le temperature entro i valori medi stagionali, al Centro-Sud ci sarà ancora da boccheggiare. Nel corso del prossimo weekend le temperature dovrebbero calare anche sulle aree centro-meridionali della nostra Penisola, mentre resta l’incertezza su un possibile ritorno del maltempo.

Intanto per oggi, martedì 29 giugno 2021, al Nord Italia al mattino qualche pioggia sui rilievi Nord-occidentali, altrove cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Instabilità diffusa al pomeriggio, con possibili acquazzoni sulle regioni del Nord-Ovest. In serata attese residue piogge sull’arco Alpino, tempo più asciutto sulle zone pianeggianti. Fenomeni in esaurimento nella notte.

Giornata del tutto stabile sulle regioni centrali con cieli poco nuvolosi al mattino sulle coste Tirreniche; soleggiato altrove. Al pomeriggio cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano tempo asciutto e stabilità prevalente.

In Toscana condizioni di tempo stabile nel corso dell’intera giornata con ampi spazi di sereno alternati a qualche nube su gran parte della regione; in serata i cieli saranno sereni su tutti i settori.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli offuscati specialmente tra Campania e Isole Maggiori; ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito, ma senza precipitazioni associate. In serata non si ravvisano variazioni, con velature in transito sulle regioni meridionali.

In Calabria tempo in prevalenza stabile nel corso della giornata con qualche nube al mattino, nuvolosità in generale aumento al pomeriggio sempre senza fenomeni. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli poco nuvolosi.

Temperature minime e massime stazionarie o in calo al Centro-Nord, in rialzo al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.