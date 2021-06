Previsioni meteo 25 giugno 2021: 7 città da bollino rosso

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 25 giugno 2021: prosegue la fase stabile sull’Italia ma è allerta caldo con sette città del Centro-Sud da bollino rosso

Il caldo africano continua a tenere sotto scacco gran parte dell’Italia, con l’anticiclone che regala condizioni meteo stabili ma temperature ben oltre le medie stagionali. Dopo un inizio di Giugno piuttosto instabile, in questi ultimi giorni del mese è dunque l’aria calda di matrice sub sahariana la grande protagonista, con un’altra giornata da bollino rosso nelle seguenti città: Bari, Campobasso, Catania, Palermo, Perugia, Reggio Calabria e Rieti. Una sola, Bari, quella da bollino arancione secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Attese invece piogge al Nord nel corso del pomeriggio.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani non avremo variazioni di rilievo con possibili picchi superiori a +40°C al Sud. Il Nord continua invece ad essere lambito da correnti più fresche, e il clima risulterà più gradevole. Attenzione però perché l’inizio della prossima settimana potrebbe vedere una nuova rimonta dell’anticiclone africano anche sulle regioni settentrionali.

Intanto per oggi, venerdì 25 giugno 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile su tutti i settori con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di acquazzoni o temporali sparsi su Alpi e alte pianure, maggiori schiarite altrove. In serata residue piogge sui settori alpini, stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi per locali addensamenti in transito specie su Lazio e Abruzzo. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, locali piogge sull’Appennino centrale. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli del tutto sereni.

In Toscana locali addensamenti nelle ore mattutine alternati ad ampie schiarite; al pomeriggio come anche nelle ore serali il tempo sarà stabile con sole prevalente su tutti i settori.

Al Sud e sulle Isole tempo prevalentemente stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno alternati ad ampie schiarite su tutto il territorio. In serata non vi saranno variazioni. Al pomeriggio ancora nuvolosità in transito su tutte le regioni ma sempre con tempo asciutto, maggiori schiarite sulla Sardegna. In serata vengono rinnovate condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto.

Temperature minime e massime stabili o in calo soprattutto al Centro-Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.