Nozze vicine per Can Yaman e Diletta Leotta

Gossip: entro la fine dell’estate 2021 Can Yaman e Diletta Leotta potrebbero convolare a nozze. La data del matrimonio è ancora un segreto

Si fanno sempre più accesi, come la loro passione, i rumors sulle nozze di Can Yaman e Diletta Leotta. La coppia – ancora in Turchia – avrebbe scelto la data del sì e il giorno tanto atteso non sarebbe così lontano.

Fatte le presentazioni alle rispettive famiglie e ricevuta la loro “benedizione”, i due avrebbero deciso di non aspettare più e proprio nei giorni di vacanza nella terra natia dell’attore ci sarebbe stata la decisione definitiva. La mamma di lui, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sarebbe entusiasta tanto che su Instagram ha commentato uno scatto dei due fidanzati scrivendo “Mia figlia e mio figlio”.

Entro la fine dell’estate 2021 Can e Diletta, sempre secondo quanto suggerisce il gossip, potrebbero perciò essere già marito e moglie. La data indiziata era inizialmente quella del 16 agosto, giorno del 30esimo compleanno della giornalista di DAZN. Ora non ci sono più certezze ma il matrimonio nella bella stagione è altamente quotato.

Innamoratissimi e sempre più affiatati, Can Yaman e Diletta Leotta sarebbero, quindi, a un passo dall’altare.